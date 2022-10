Israël/Affaire Channel 14 : le comité électoral rejette la pétition de Yesh Atid

Le juge a souligné l'importance de la "liberté d'expression politique" pendant la période électorale

Le chef du Comité central des élections a rejeté jeudi une pétition de Yesh Atid, le parti du Premier ministre Yaïr Lapid, visant à désigner la chaîne d'information israélienne Channel 14 comme un organe de campagne.

Yesh Atid, un parti centriste, avait affirmé que la chaîne de droite Channel 14 travaillait pour s'assurer que le Likoud, le parti de droite de Benyamin Netanyahou, remporte les élections nationales de novembre.

Le juge Yitzhak Amit a ordonné à Yesh Atid d'indemniser Channel 14 pour les frais de justice.

Dans sa pétition, le parti de Yaïr Lapid a indiqué que "Channel 14 et ses publications sur les réseaux sociaux sont des organismes électoraux qui travaillent à la diffusion de la propagande électorale au profit du Likoud."

La pétition fait également valoir que Channel 14, en ciblant spécifiquement Yesh Atid et en implorant les téléspectateurs de ne pas voter pour lui, "dépasse toute norme raisonnable de journalisme".

Après le dépôt de la pétition, Channel 14 a lancé une campagne avec le slogan "Lapid, tu ne nous feras pas taire !" avec des photos des présentateurs les plus connus de la chaîne.

Dans sa décision, le juge Amit a invoqué l'importance de maintenir la liberté d'expression politique au sein des médias, en particulier pendant la période électorale.

"La liberté d'expression politique est un aspect indissociable de la tenue d'élections libres et équitables, et grâce à elle, les électeurs peuvent se faire une idée du "marché des opinions" et prendre une décision éclairée au moment de mettre leur bulletin dans l'urne", a déclaré le juge.

Yitzhak Amit a par ailleurs indiqué que Yesh Atid n'avait pas réussi à prouver que la chaîne 14 répondait à la définition légale de la propagande électorale.

"La tentative de qualifier un organe de presse d'organe politique simplement parce que le gouvernement n'aime pas les critiques qui apparaissent dans ses programmes est une erreur qui devrait inquiéter tous les journalistes", a réagi Channel 14.