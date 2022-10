Jérusalem-Est : 18 émeutiers palestiniens arrêtés, deux Israéliens blessés

Le député Itamar Ben-Gvir a également été la cible de jets de pierres à Sheikh Jarrah

La police israélienne a indiqué ce vendredi avoir arrêté 18 Palestiniens lors d'échauffourées nocturnes avec les forces de l'ordre à Jérusalem-Est.

Les violences se sont concentrées dans le quartier Sheikh Jarrah où des émeutiers ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de sécurité. Les affrontements ont également opposé des groupes de jeunes palestiniens et juifs israéliens.

Deux Israéliens dont un adolescent de 17 ans touché à la tête par des jets de pierres ont été légèrement blessés durant les affrontements.

Le député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir qui a établi l'un de ses bureaux dans le quartier il y a plusieurs mois, a également été la cible de jets de pierres jeudi soir. Il a alors sorti son arme mais sans en faire usage.

https://twitter.com/i/web/status/1580652043609382912 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un tweet publié un peu plus tard, le parlementaire a accusé des "terroristes arabes de menacer sa vie et celle des résidents du quartier", et a reproché à la police israélienne d'avoir "peur de tirer".

Ces nouvelles tensions s'inscrivent dans le contexte d'une escalade des violences et des attaques terroristes ces dernières semaines à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Alors que l'auteur d'une attaque à l'arme à feu ayant tué une soldate israélienne au point de contrôle de Shuafat samedi est toujours recherché, les Palestiniens ont lancé une grève générale mercredi à Jérusalem-Est en réponse à la vaste opération militaire dans la zone pour localiser le suspect.

Le Premier ministre Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz ont demandé aux forces de l'ordre de concentrer leurs efforts sur la prévention de la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, qui pourraient inciter à de nouvelles violences, ont indiqué leurs bureaux.