Israël : 3 aigles retrouvés morts dans le Néguev, soupçon d'empoisonnement

Une enquête a été ouverte

Trois aigles ont été retrouvés morts vendredi à Nahal Akab près de Sde Boker dans le Néguev, prétendument à la suite d'un empoisonnement.

Il a été remarqué que les trois aigles ont d'abord montré des signes de "faible mobilité" ce qui a alerté l'Autorité de la nature et des parcs.

Les cadavres d'aigles ont ensuite été emmenés pour examen à l'Institut vétérinaire de Beit Dagan afin de déterminer la cause du décès. L'Autorité de la nature et des parcs a ouvert une enquête pour examiner les circonstances de leur mort en utilisant des moyens technologiques, des chiens détecteurs de poison et des drones.

L'an dernier, le 24 octobre, un empoisonnement important avait tué 14 aigles à Nahal Kina et Nahal Kamerir.

L'empoisonnement provenait donc de l'utilisation illégale de phosphore organique, probablement contre des chiens errants ou des chacals.