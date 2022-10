Un Israélien né en Arabie saoudite implore le roi de l'autoriser à se rendre dans sa ville natale

David Shuker souhaite retourner à Najran, qui se trouve à la frontière avec le Yémen, avant de mourir

Un Israélien né dans la ville de Najran, en Arabie saoudite, a lancé un appel aux dirigeants du royaume pour qu'ils lui permettent de se rendre sur son lieu de naissance avant sa mort.

David Shuker, 78 ans, a émis cette demande dans une interview accordée à Channel 13 vendredi, après plusieurs appels lancés dans les médias ces derniers mois.

"Je demande au prince héritier Mohammed ben Salmane et à son père le roi Salmane de m'autoriser à aller dans la ville où je suis né, Najran, tant que je suis encore debout... pour voir où mes grands-parents sont enterrés", adéclaré David Shuker, ancien maire de la ville de Bnei Ayish, près de Ashdod.

"Je veux visiter l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. Je lance cette requête dans un but humanitaire. Je viens de la terre de Najran. Je suis né de sa terre", a-t-il affirmé.

Bien qu'Israël et l'Arabie saoudite entretiennent des relations non officielles, les deux pays n'entretiennent pas de liens ouverts et les citoyens israéliens ne peuvent pas se rendre dans le pays.

David Shuker est né à Najran en 1944. Autrefois considérée comme faisant partie du Yémen, la ville a été reprise par l'Arabie saoudite lorsque le royaume a été formé en 1934. La ville est connue pour avoir abrité une petite communauté juive, mais les persécutions antisémites croissantes au moment de la création d'Israël ont poussé la plupart de ses membres à fuir au Yémen, puis en Israël.

"Les Juifs vivaient à Najran bien avant la domination saoudienne. En fait, il existe des preuves que les Juifs y vivaient déjà il y a 2 000 ans", a souligné David Shuker.

"Les enfants de Najran grandissaient rapidement. Un enfant de quatre ans à Najran était comme un enfant de sept ans aujourd'hui. Si vous ne vous battiez pas, vous ne surviviez pas", a-t-il raconté.

David Shuker se souvient que quelque 60 familles juives vivaient à Najran et dans les villages environnants lorsqu'il était enfant. "Nous étions ouvertement juifs. Les relations entre les communautés juive et musulmane étaient très étroites. Ils nous aidaient même à observer le shabbat". Mais "les dirigeants nous traitaient comme des citoyens de seconde zone... Les juifs n'étaient pas les égaux des musulmans."

Une fois que la guerre d'indépendance d'Israël a commencé, les attitudes envers les Juifs ont tourné au vinaigre. "En 1948, sur instruction du roi, nous avons quitté Najran et rejoint la frontière yéménite", raconte Shuker. De là, sa famille est partie pour Israël en 1951.

Aujourd'hui, la communauté juive en Arabie saoudite est estimée à quelques centaines de personnes, toutes expatriées.