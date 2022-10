Israël : les cornées du soldat Ido Baruch transplantées chez deux octogénaires

"Nous voulions donner plus mais on nous a dit que seules ses cornées pouvaient être utilisées"

Les cornées du sergent-chef Ido Baruch, tué dans une attaque à l'arme à feu la semaine dernière près de l'implantation de Shavei Shomron en Cisjordanie, ont été transplantées ce dimanche sur deux octogénaires au Centre médical Meir.

"Nous avons dit aux greffés qui était le donneur auquel ils devaient la lumière retrouvée de leurs yeux, et nous avons vu un mélange de joie et de tristesse sur leurs visages", a relaté le Centre national de transplantation israélien.

Ido possédait une carte de donneur d'organes et sa famille a donc décidé de faire don de ses cornées. "Nous voulions donner plus mais on nous a dit que seules ses cornées pouvaient être utilisées. Ses yeux souriants seront désormais avec quelqu'un d'autre", a déclaré Einav, la mère du soldat.

Rachel Vonono, la coordinatrice des greffes du Centre médical Meir, s'est dite "émue par la noblesse d'esprit de la famille qui a choisi de donner la vie aux autres à un moment aussi difficile et douloureux pour elle".