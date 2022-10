Israël : Festival du film unique dans le désert d'Arava du 9 au 19 novembre

Des projections variées et minutieusement sélectionnées seront au programme

Le Festival international du film fête ses 10 ans cette année avec une nouvelle édition du 9 au 19 novembre dans le désert d'Arava en Israël. Au coeur de la réserve naturelle d'Ashosh dans le sud du pays, les spectateurs pourront découvrir les projections en plein air dans un cadre authentique.

En plus des films proposés, "Short in the desert" un projet de courts métrages dont les sources d'inspiration et les lieux de tournage sont issus des régions du Néguev et de l'Arava sera présenté.

Dans la première phase du projet, chaque année, un groupe de jeunes réalisateurs partent en tournée dans le Néguev et l'Arava, dans le but de mieux connaître la région et de s'en inspirer pour écrire le scénario d'un court métrage.

Le programme artistique du festival est soigneusement sélectionné et les films sont les fruits de la première ligne de la production mondiale projetée dans les festivals de cinéma du monde entier au cours de l'année écoulée.

Des hommages particuliers à de grands créateurs, des films pour toute la famille, ainsi que des projections en avant-première mondiale de courts, longs métrages et documentaires, qui ont été produits et tournés au cours des derniers mois seront à l'honneur.

Fondé en 2012, le Festival s'est depuis lors positionné comme un événement artistique et cinématographique unique devenant un pôle d'attraction pour les cinéphiles d'Israël et du monde entier.