Les Arabes israéliennes plus susceptibles de décéder du cancer du sein que les femmes juives

Les Arabes israéliennes seraient plus susceptibles de décéder d'un cancer du sein que les femmes juives, selon une enquête du ministère de la Santé.

D'après les experts en oncologie, leur lieu d'habitation situé en périphérie et le manque de sensibilisation à la nécessité de dépister la maladie seraient les principales causes de ce taux de mortalité plus élevé que dans la population juive.

Les femmes juives sont en effet plus conscientes de l'importance des examens de mammographie pour le diagnostic précoce de la maladie. La plupart des femmes arabes vivent dans la périphérie d'Israël, où la qualité des soins de santé est inférieure à celle que l'on trouve dans le centre du pays.

Entre les années 1996 et 2000, la maladie était plus fréquente chez les femmes juives, mais le taux a ralenti en 2018, suite à une initiative nationale visant à généraliser les mammographies.

La maladie est devenue de plus en plus fréquente chez les femmes arabes entre 1996 et 2018. En 1996, quatre femmes sur 100 000 ont reçu un diagnostic de cancer du sein, et en 2018, ce chiffre est passé à sept sur 100 000.

Les données montrent également que l'âge moyen du diagnostic de la maladie chez les femmes juives est de 59 ans, contre 55 ans chez les femmes arabes.

Les taux de survie cinq ans après le diagnostic initial diffèrent également, 89 % chez les femmes juives contre 84 % chez les femmes arabes. Le taux de mortalité, selon les chiffres du ministère, est de 17,8% chez les femmes juives, 27,1% chez les femmes arabes.

Par ailleurs, l'un des facteurs les plus importants des taux de mortalité élevés est le temps qui s'écoule entre le diagnostic et le début du traitement.