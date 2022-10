1,5 million d'Israéliens ont visité les réserves naturelles et parcs nationaux pendant Souccot

Un record absolu comparé à l'an dernier

1,5 million d'Israéliens ont visité des réserves naturelles et des parcs nationaux dans tout le pays au cours de la semaine écoulée, un record absolu pendant les vacances de Souccot avec une augmentation de 22% comparé à l'an dernier, ont rapporté les médias israéliens.

L'Autorité israélienne de la nature et des parcs a noté une "augmentation impressionnante" des visites de sites historiques et patrimoniaux israéliens, notamment le parc national de Tel Afek, de Césarée et de Massada.

"Un voyage dans les sites naturels est une expérience sensorielle en soi et le public vient toujours profiter de ce que la nature a à offrir", a déclaré Haya Shurki, directrice générale de l'Autorité de la nature et des parcs.

Les principales réserves naturelles et parcs nationaux fréquentés pendant les jours fériés sont :

• Le parc national de Césarée - avec environ 44 000 visiteurs

• Réserve naturelle d'Ein Gedi - 35 000 visites

• Parc national de Massada - 32 000 visiteurs

• Parc national de Yarkon Tel Afek - 32 000 visites

• Parc national de Tel Ashkelon - 21 000 visites

• La Réserve Naturelle de Banias - 20 000 visites

• Parc national de Beit Govrin - 17 000 visites

• Parc national de Maayan Harod - 16 000 visites

• Parc national de Gan HaShlosa - 16 000 visites

• Réserve naturelle de Tel Dan - 15 000 visites

Les inspecteurs de l'Autorité de la nature et des parcs ont indiqué que 12 incendies ont eu lieu dans des réserves et des parcs nationaux pendant les vacances au cours desquels plus de 3 200 dounams ont été brûlés.