Israël : le photographe de renom Ronen Akerman est décédé à 59 ans

Au début du mois, le regretté photographe Ronen Akerman avait annoncé une dégradation de son état de santé

Après un long combat contre la sclérose en plaques, le photographe israélien de renom Ronen Akerman s'est éteint mardi à l'âge de 59 ans.

Il était très connu pour ses photos de théâtre et d'émission de télévision.

Un message écrit par lui-même avant sa mort a été publié aujourd'hui sur son compte Facebook pour annoncer son décès.

"Aujourd'hui, je termine mon voyage ici dans ce monde en tant qu'homme libre. J'ai tout laissé tomber. Mes désirs, mes peurs, mes envies, ma frustration face à ma situation. J'ai tout lâché et je suis sur le point de dormir entouré des personnes qui me sont le plus chères au monde. Mes chéris, c'est fini. Et vous, amusez-vous ! Voyez toujours le bon côté des choses. Faites une pause dans la journée pour moi de temps en temps pour admirer la mer au coucher du soleil".

Au début du mois, le regretté photographe Ronen Akerman avait annoncé une dégradation de son état de santé.

"Je vis une progression rapide et cruelle de la maladie. Mon corps change de jour en jour. Ma capacité à parler a presque totalement disparu. Je me sens enfermé dans mon corps, mais ma tête travaille énormément" avait-il écrit.

Ronen est né à Rehovot d'un père cadre et d'une mère scientifique à l'Institut Weizmann des sciences. Il a servi pendant 5 ans en tant qu'officier permanent dans l'armée de l'air puis en 1988, il a commencé à photographier des pièces de théâtre à Beit Zvi et a consacré sa carrière à la photo.