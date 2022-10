Tel-Aviv : transaction record d'un appartement à 120 millions de shekels

Il s'agit d'un penthouse avec une vue sur la mer de 1200 mètres carrés

Roni et Ifat Irani ont acheté un penthouse de 1 200 mètres carrés dans la tour Shalom Meir de Tel-Aviv pour 145 millions de shekels. Les Irani, propriétaires de Irani Corp., possèdent la chaîne de magasins luxueux de mode Factory 54.

La transaction a été signée en deux étapes, les 15 et 22 août, et est enregistrée dans le registre foncier comme appartenant à Roni et Ifat Irani. Selon des sources proches de la transaction, la propriété est un "penthouse unique avec une vue sur la mer", ce qui justifie son prix.

Plus tôt dans la journée, Galit Ben Naim, une responsable de la division de l'économiste en chef du ministère des finances, qui est chargée des enquêtes immobilières de l'économiste, a évoqué la transaction dans un post Facebook.

La tour Shalom Meir, haute de 129 mètres et achevée en 1965, était à l'époque le plus haut bâtiment d'Israël. Elle a été construite dans la rue Herzl, sur l'ancien site du lycée Herzliya Gymnasia, qui a été démoli.

Un porte-parole d'Irani Corp. a déclaré : "Nous ne faisons aucun commentaire sur les affaires privées de la famille."

Selon l'indice mondial de bulle immobilière d’UBS 2022, une bulle est en train de se former sur le marché immobilier de Tel-Aviv. C'est la première fois que la ville côtière israélienne entre dans l'indice comme l'un des " risques de bulle" depuis la publication du premier rapport d’UBS en 2015.