L’Université de Tel-Aviv dans les 200 meilleures du monde et première en Israël

L’Université de Tel-Aviv se place au premier rang des universités israéliennes dans le classement des meilleures universités du monde de la revue britannique Times Higher Education, a rapporté le site de l'Association française de l'Université de Tel-Aviv.

Elle est classée dans le groupe des 201-250e places dans le monde, devant l’Université Hébraïque de Jérusalem, le Technion, l’Université de Haïfa, l’Université Ben Gourion du Néguev et le Centre Interdisciplinaire d’Herzliya.

Le classement, publié depuis 2014, comprend 1 799 universités dans le monde entier. Il est basé sur 15,5 millions d’articles scientifiques publiés, 121 millions de références à ces articles, et une enquête auprès de 40 000 enseignants chercheurs. Les critères d’évaluation sont : l’enseignement (30% du score), la recherche (30%), le nombre de citations des articles publiés (30%), le caractère international (7,5%) et l’influence sur l’industrie (2,5%).

Les Universités américaines et anglaises tiennent toujours la tête du classement. A la première place se trouve l’Université d’Oxford, suivie de Harvard, Cambridge et Stanford à égalité à la 3e place, le MIT, l’Institut Technologie de Californie, Princeton, Berkeley et Yales.

L’Université Hébraïque est classée dans la catégorie 301-350, le Technion entre les places 401-500, l’Université de Haïfa dans les places 601-800, l’Université Ben Gourion et le Centre Interdisciplinaire d’Herzliya dans les places 801-1000.

L'Université Paris Sciences & Lettres occupe la 40e place du classement, la Sorbonne à la 88e place et l'Institut Polytechnique, la 91e place.