Israël : Benyamin Netanyahou publie ses mémoires

Dans son autobiographie, l'ancien Premier ministre israélien égratigne largement Barack Obama

A deux semaines des élections législatives, l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a publié ses mémoires ce mardi.

Si l'autobiographie intitulée Bibi, mon histoire et publiée en anglais et en hébreu, est dépourvue de révélations fracassantes, elle fournit tout de même une intéressante plongée dans les coulisses de la politique israélienne et des relations bilatérales avec les Etats-Unis sous les mandats successifs de l'ancien Premier ministre.

Parmi les passages marquants du livre figure la première rencontre du chef du Likoud avec l'ex-président américain Donald Trump. A rebours de la relation en forme de lune de miel entre les deux hommes décrite par les médias, Benyamin Netanyahou raconte avoir été fortement découragé par son premier entretien avec le milliardaire "après qu'il ait insisté, comme son prédécesseur Barack Obama, sur le gel des constructions dans les implantations, et affirmé sa confiance en Abou Mazen (Mahmoud Abbas). "Sommes-nous condamnés à quatre autres années de ce non-sens ?", aurait dit l'ancien Premier ministre à ses conseillers après son entrevue.

SAUL LOEB / AFP L'ancien président américain Donald Trump et l'ancien premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, à Washington, le 15 septembre 2020.

Des craintes vis-à-vis de Donald Trump toutefois vite dissipées, notamment en raison de leur entente sur la question iranienne. "J'ai réalisé que j'aurais désormais un grand allié dans ma bataille contre le plus grand ennemi d'Israël", écrit l'ex-Premier ministre israélien.

Comme on pouvait s'y attendre, Benyamin Netanyahou revient également sur ses désaccords profonds avec Barack Obama et ne ménage pas l'ancien président américain, blâmant "sa tendance à voir le monde à travers un prisme anticolonialiste" et de considérer Israël comme un agresseur colonialiste envers les Palestiniens."

Le chef de l'opposition israélienne explique avoir établi, à la fin du mandat du dirigeant démocrate, un "axe de contournement" avec Vladimir Poutine qui a lui a notamment permis de contrecarrer un plan américain visant à imposer des sanctions à Israël en raison de ses constructions en Cisjordanie.

Le président du Likoud accuse par ailleurs Obama d'une ingérence sans précédent dans la politique israélienne contre le Likoud, et l'accuse d'avoir été le premier président américain à ne pas avoir montré de sentiments à l'égard d'Israël. Pour finir, Benyamin Netanyahou assure que l'ex-président américain n'a pas un instant envisagé la possibilité concrète d'une attaque américaine contre l'Iran.

MENAHEM KAHANA (POOL/AFP/Archives) Le président Barack Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors des funérailles de Shimon Peres, à Jérusalem, le 30 septembre 2016

L'ancien Premier ministre israélien n'épargne pas non plus dans son ouvrage l'establishment sécuritaire israélien, qu'il accuse de s'être rangé du côté de Washington pour empêcher une attaque israélienne contre l'Iran entre 2010 et 2012. Dans le même ordre d'idées, il raconte également que le chef d'état-major et le chef du Shin Bet ont failli compromettre le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en 2018, en affirmant que cela provoquerait "une flambée de violence" dans la région.

Sur le ton du mea culpa, Benyamin Netanyahou reconnaît également certaines erreurs au cours de son leadership de 12 ans à la tête du pays.

Il écrit par exemple qu'il a peut-être limogé Yaïr Lapid et Tzipi Livni en vain en 2014, ceci "sur la base d'une rumeur complotiste qui lui aurait été transmise par Ze'ev Elkin et Yaakov Litzman selon laquelle les deux planifiaient un putsch contre lui.

Une autre regret de Netanyahou est l'alliance du Likoud avec le parti russophone Israel Beitenou d'Avigdor Lieberman en 2013, "qu'il qualifie de "grave erreur".