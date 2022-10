L'ex-animatrice Véronika Loubry se "régale" en Israël avec Gérard Kadoche

"C'est vraiment magnifique"

L'ancienne animatrice de télévision et de radio, Véronika Loubry, prend du bon temps en Israël et le fait partager sur ses nombreuses story sur Instagram. Du nord au Sud, en passant par Jérusalem et Tel-Aviv où elle séjourne à l'hôtel Kempinski, Véronika Loubry fait découvrir à ses 172.000 followers le désert du Néguev ou encore la suite présidentielle de l'hôtel et son lounge où seuls quelques clients privilégiés ont accès.

Visage familier pour toute une génération d'adolescents qui ont grandi dans les années 1990, Véronika Loubry, mère de deux enfants, partage la vie de l'acteur et producteur Gérard Kadoche depuis six ans, avec qui elle vit le bonheur absolu.

"On a découvert tellement du pays, nous avons fait 3 hôtels en 12 jours et j'ai vu beaucoup de copines", raconte-t-elle dans ses story sur Instagram.

L'ex-animatrice du HitMCM se pose en véritable ambassadrice de l'Etat hébreu pour le plus grand plaisir de ses followers qui l'inondent de questions.

Il s'agit du tout premier voyage de Véronika Loubry en Israël.