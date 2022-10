Israël : le Pr Liat Ayalon parmi les 50 personnes reconnues par l'ONU pour leur recherche sur le vieillissement

Les travaux de la COST IS1402 on Ageism & EuroAgeism ont été adoptés par de grands instituts politiques

Le professeur Liat Ayalon, de la Weisfeld School of Social Work de l'Université Bar-Ilan en Israël, est l'une des 50 personnes du monde entier reconnues par les Nations unies comme faisant partie du tout premier groupe "Healthy Ageing 50" : des leaders qui transforment le monde pour en faire un meilleur endroit où vieillir.

Le professeur Ayalon est une scientifique de premier plan dans le domaine de la gérontologie comportementale et sociale. Ses travaux de recherche sur l'âgisme ont notamment influencé les universitairs et les décideurs politiques du monde entier. Elle se distingue par la mise en place d'un vaste réseau européen de chercheurs et d'acteurs politiques dans le domaine de l'âgisme, qui compte plus de 200 membres (COST IS1402 on Ageism & EuroAgeism).

Les travaux de la COST IS1402 on Ageism & EuroAgeism ont été adoptés par de grands instituts politiques dans le monde entier, y compris par les Nations unies.

Les 50 personnes ont été sélectionnées par un groupe d'experts provenant de diverses organisations internationales, parmi plus de 500 candidatures reçues.

"Il convient de vous féliciter d'avoir été sélectionnée pour vos réalisations extraordinaires dans le domaine du vieillissement en bonne santé. Que ce soit en raison de votre expérience personnelle, de votre curiosité ou de votre passion pour la justice, vous avez reconnu que les systèmes actuels ont été conçus pour les générations passées et non pour les générations actuelles ou futures, et vous êtes un exemple à suivre", a écrit le secrétariat de la Décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) dans une lettre adressée à Mme Ayalon pour l'informer de cet honneur.

"La Décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé nous offre une occasion sans précédent de mettre en place les bonnes politiques et les bons services, afin que davantage de personnes vivent plus longtemps en bonne santé et puissent continuer à faire ce qui leur tient à cœur", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.