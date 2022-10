Israël : Or Foran, l'un des leaders de la lutte pour l'obtention du pancréas artificiel aux diabétiques décède à 40 ans

Ses funérailles auront lieu jeudi à Tel-Aviv à 16 h 30

Or Foran, l'un des leaders israéliens de la lutte pour l'accès du pancréas artificiel aux patients diabétiques juvéniles, est décédé à l'âge de 40 ans.

Or qui souffrait de diabète juvénile avait du mal à faire insérer la pompe à insuline dans le "panier de médicaments" auquel ont accès les patients atteints de cette maladie.

"Depuis 25 ans, je ne me suis pas reposé, il n'y a pas eu un moment de paix et il n'y a pas eu une heure où je n'ai pas eu à regarder le compteur du sucre et à calculer combien j'ai d'insuline actuellement dans mon corps. Quand la pompe arrivera, je pourrais enfin pouvoir me reposer un peu", avait-il dit à Ynet.

Foran n'a pas seulement pensé à lui-même, mais aussi aux nombreuses personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter la pompe, qui coûte plusieurs milliers de shekels : "Il semble qu'en Israël la santé n'est réservée qu'aux riches", avait-il déclaré.

Il avait récemment lancé une campagne de collecte de fonds pour l'achat de la pompe pour ceux qui en ont besoin.

"Il voyait cela comme une valeur suprême et croyait que c'était la réponse optimale pour les diabétiques", a déclaré sa mère. "Ou n'a pas compris pourquoi l'Etat ne leur fournit pas ce moyen. Il a consacré beaucoup de temps à ses combats. Ces dernières années, il s'est rendu à chaque fois au comité du panier de médicaments et a noué des contacts avec des PDG et des médecins."

Efrat Tish, PDG de l'Association pour le diabète juvénile (type 1) a déclaré : "Or était l'un des leaders de la lutte pour introduire la technologie du pancréas artificiel. Il était important pour lui que ce soit égal pour tout le monde et il ne cherchait que le bien. Nous poursuivons ce combat et espérons que cette technologie sera fournie à tous ceux qui en ont besoin."

Ses funérailles auront lieu jeudi à Tel-Aviv à 16h30.