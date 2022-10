Israël : une mère de 11 enfants devient la première femme chef-adjoint des pompiers

"Rachel est une pionnière et rentre dans l'histoire"

Rachel Pisam, une mère de 11 enfants et grand-mère de 18 enfants, est devenue la première femme israélienne nommée au rang de chef adjoint du service d'incendie et de secours.

Mme Pisam, âgée de 55 ans, est la toute première femme à atteindre ce grade, soit l'équivalent d'un général dans l'armée israélienne.

"Il n'y a pas de choix plus digne et plus important que celui-ci", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev.

"Rachel est une pionnière et sera la première femme à se voir attribuer le grade de chef-adjoint", a-t-il affirmé.

Mme Pisam a déclaré qu'avant de postuler, elle avait demandé la bénédiction d'un rabbin pour son choix. "J'ai également consulté mon mari et ma famille et ils m'ont poussée à réaliser mon rêve. Mes voisins et mes amis m'ont dit qu'ils seraient fiers de me voir en uniforme avec ce nouveau grade", a ajouté Mme Pisam.

"Pisam va entrer dans l'histoire. Dans le cadre de son rôle, elle devra adapter le dispositif de lutte contre les incendies aux diverses menaces et scénarios à l'ère de la crise climatique mondiale, ainsi que modifier les services d'incendie et de secours pour en faire un organisme d'urgence de premier plan et un élément central de la résilience nationale en Israël", a déclaré le commissaire des services d'incendie et de secours israéliens, Eyal Caspi.

Pisam a servi dans l'armée de l'air israélienne. Elle est titulaire d'une licence en sciences sociales et d'un diplôme de troisième cycle en politique de l'Université hébraïque. Elle a également occupé des postes à responsabilité dans le secteur public, dont le dernier au ministère de la sécurité publique.