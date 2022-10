L'épouse du porte-parole du Kremlin en vacances en Israël malgré les sanctions occidentales

"Israël permet à des collaborateurs de Poutine de bronzer à la plage pendant que l'Ukraine est bombardée"

L’épouse du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, vient de passer quelques jours de vacances en Israël, et ce, "en dépit des sanctions prises contre la famille par l’Occident" depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon Ynet.

Selon des informations transmises par l'ONG Israeli Friends of Ukraine, Tatiana Navka, ancienne patineuse artistique, sacrée championne olympique en 2006, a séjourné au David Hotel Kempinski, l’un des plus prestigieux hôtels de Tel-Aviv.

Des informations qui suscitent la polémique alors qu'elle et son époux font l’objet de sanctions, notamment de la part des États-Unis et de l’Union européenne.

"D’un côté, Israël continue à rendre difficile l’entrée dans le pays pour les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Et de l’autre, il permet à des collaborateurs de Poutine d’y séjourner, de bronzer à la plage et de profiter de la vie, alors que l’Ukraine et ses habitants sont bombardés. C’est absurde, la position d’Israël envers la Russie doit changer", a fustigé la cofondatrice de l'ONG Israeli Friends of Ukraine, Anna Zharova.

Cette information survient alors qu'Israël est souvent accusé de ne pas en faire assez pour aider l'Ukraine. Mercredi, le ministre de la Défense Benny Gantz a réaffirmé que Jérusalem ne fournirait aucun système d'armement à Kiev, et ce en dépit de la nouvelle donne posée par les attaques de drones iraniens contre des civils et des infrastructures vitales.

"La politique d'Israël est de fournir une aide humanitaire à l'Ukraine et nous travaillons également à la mise au point de systèmes d'alerte aérienne qui pourront aider à sauver des vie dans le pays. Mais Israël ne lui fournira pas d'armes", a déclaré Benny Gantz devant un parterre d'ambassadeurs européens.