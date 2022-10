Echange d'embryon : un tribunal israélien ordonne un test génétique pour identifier les parents biologiques

Le bébé doit naître d'ici quelques jours

Un tribunal israélien a décidé mercredi qu'un test génétique serait effectué pour identifier les parents biologiques d'un fœtus implanté par erreur chez une femme lors de traitements de fertilité au centre médical Assuta de Rishon Letsion.

Le tribunal de district de Lod a déclaré qu'un test génétique devait être effectué "immédiatement", alors que l'enfant doit naître d'ici quelques jours.

Le test, qui utilisera des tissus précédemment obtenus et envoyés par Assuta au centre médical Sheba de Tel-Aviv, ne présentera donc aucun danger pour la femme porteuse du bébé.

Si une correspondance est trouvée, a déclaré le tribunal, une procédure judiciaire suivra pour déterminer qui aura la garde du nouveau-né.

Cette décision de justice est le dernier développement de l'affaire, qui est sans précédent en Israël. Elle pourrait cependant être contestée par la mère porteuse et son époux, qui ont indiqué qu'ils pourraient déposer un recours devant la Cour suprême.

La femme enceinte a jusqu'à présent refusé tout test génétique pour identifier les parents biologiques du bébé, certains y voyant un moyen de gagner du temps jusqu'à la naissance, après laquelle il serait légalement plus difficile de lui retirer le bébé.

La femme enceinte et son mari, identifiés uniquement par les initiales hébraïques "Ayin" et "Alef", ont déclaré qu'ils prévoyaient d'élever le bébé comme le leur, indiquant qu'une bataille juridique pourrait s'ensuivre avec les parents biologiques de l'embryon.

Le centre médical Assuta a déclaré le mois dernier qu'il avait réduit la liste des mères possibles de 40 à 10, et qu'une patiente en particulier était très probablement la mère biologique du bébé..

Interviewée par le Chaîne 12, celle-ci s'est dite "dévastée", affirmant qu'elle ne mangeait plus et qu'elle ne dormais plus depuis qu'elle avait été informée des faits.

Le mois dernier, une ancienne employée de l'hôpital a affirmé de manière anonyme qu'elle avait été témoin de plusieurs cas de négligence impliquant la manipulation d'embryons alors qu'elle travaillait à Assuta, une affirmation à laquelle l'hôpital a refusé de répondre.

Une semaine plus tard, le responsable du laboratoire de FIV d'Assuta a indiqué qu'un "certain pourcentage" de femmes qui subissent une fécondation in vitro dans le pays portent un embryon qui n'est pas le leur.

Bien qu'extrêmement rares, des cas similaires ont déjà été signalés ailleurs.

En novembre 2021, le Los Angeles Times a rapporté qu'une femme avait donné naissance à sa deuxième fille, et qu'elle avait découvert des semaines plus tard que le bébé n'avait aucun lien biologique avec elle. Dans cette affaire, la femme a conservé la garde de la petite fille.