Israël : 41 % des parents n'ont pas les moyens de financer les études supérieures de leurs enfants

45 % des parents en manque de moyens sont d'origine arabe et 39 % d'origine juive

Une nouvelle enquête de l'Israel Scholarship Education Foundation (ISEF) révèle qu'environ 41 % des parents israéliens n'ont pas les moyens d'aider leurs enfants à payer leurs études supérieures. Parmi ces parents, 34 % sont eux-mêmes diplômés.

43% de ces parents en difficulté vivent dans la région sud et 42% dans la région de Jérusalem. D'après l'enquête, 45 % des parents en manque de moyens sont d'origine arabe et 39 % d'origine juive.

En outre, près de la moitié des sondés juifs religieux affirment qu'ils ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants à financer leurs études.

Hadas Parush/Flash90 Des étudiants passent devant une peinture murale à l'entrée du musée Hecht de l'université de Haïfa, dans le nord d'Israël

"Nous nous précipitons vers une société polarisée avec des disparités économiques croissantes, où l'enseignement supérieur ne sera accessible qu'à ceux qui en ont les moyens", a déclaré Galit Caspi Cohen, PDG de la Fondation ISAF.

"Si nous voulons produire un véritable changement social, nous devons permettre à toutes les couches de la population d'acquérir une éducation supérieure à l'aide de laquelle elles pourront changer le cours de leur vie", a-t-elle ajouté.

L'ISEF travaille depuis 45 ans pour promouvoir l'excellence et réduire les écarts sociaux en Israël via le développement du leadership et des bourses d'assistance pour les jeunes Israéliens prometteurs issus notamment des villes périphériques.