Hausse des taux et des prix : les emprunts pour l'achat d'un logement continuent de chuter en Israël

Les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter

Les emprunts hypothécaires ont chuté de plus de 20 % d'août à septembre, a annoncé cette semaine la Banque d'Israël, tombant à leur plus bas niveau depuis septembre 2021.

Les prêts immobiliers pour le mois ont totalisé près de 7,7 milliards de shekels (2,2 milliards d'euros), contre 9,6 milliards NIS (2,7 milliards d'euros) en août, marquant le quatrième mois consécutif de baisse des emprunts.

Les prêts ont atteint un niveau record de 13,4 milliards de NIS (3,8 milliards d'euros) en mars, mais à l'exception d'un léger rebond en mai, ils n'ont cessé de chuter depuis, les taux d'intérêt ayant augmenté pour contenir l'inflation.

Les prix de l'immobilier continuant à augmenter de manière exponentielle et les prêts hypothécaires individuels étant susceptibles d'être plus élevés, les chiffres indiquent que moins d'Israéliens achètent des maisons ou empruntent pour le faire.

La majorité des prêts hypothécaires sont à taux variable, qui augmente et diminue en fonction des niveaux d'intérêt fixés par la Banque d'Israël.

La banque a rapidement augmenté les taux de 0,1 % à 2,75 % à partir d'avril, exposant les emprunteurs à des paiements mensuels plus élevés. Les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter afin de gérer l'inflation, qui s'élève actuellement à 4,6 %, soit plus que l'objectif supérieur de 3 % de la banque.

Étant donné que les nouveaux prêts hypothécaires ne doivent pas représenter plus de 30 % du revenu familial mensuel net, l'augmentation du coût de l'emprunt constitue un obstacle à l'obtention du niveau de prêt nécessaire à l'achat d'une propriété. Les meilleures offres disponibles sur les nouvelles hypothèques sont de plus en plus chères, de 3,9 % à 6,5 %, selon First Israel Mortgages.

Jusqu'à la fin du mois de mars, les taux des prêts immobiliers se maintenaient à 1,75 % depuis plusieurs années.

Les autres crédits liés à l'achat de logements, hors prêts, sont également à leur plus bas niveau depuis fin 2020, à 331 millions de shekels, soit une baisse de 21 % par rapport aux chiffres d'août.

Michael Biton, membre de la Knesset, a pris la tête des appels à l'assouplissement de la limite de 75 % du prêt par rapport à la valeur sur le marché hypothécaire, arguant que les acheteurs de logements étaient contraints de contracter des prêts annexes supplémentaires plus coûteux pour couvrir l'emprunt nécessaire à l'achat d'un bien immobilier.

Les taux d'intérêt en Israël restent plus bas que dans de nombreux autres pays. Aux États-Unis, où l'inflation reste supérieure à 8 %, le taux actuel est de 3,5 % ; en Chine, de 3,6 % ; au Canada, de 3,25 % ; et en Afrique du Sud, de 6,25 %.