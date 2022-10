Tel-Aviv : 4 films français à la 17ème édition du Festival du film LGBTQ

Les films seront en version originale sous-titrée en hébreu et en anglais

Le Festival international du film LGBTQ accueille cette année sa 17e édition à Tel-Aviv avec 182 films issus de 39 pays dont 4 films français et une co-production franco-italienne du 27 octobre au 5 novembre à la cinémathèque de Tel-Aviv et à l'Ennis Jaffa’s Stage.

Parmi les films sélectionnés, "Rodéo" de Lola Quivoron avec Antonia Buresi, coup de cœur du jury dans la sélection "Un certain regard" au Festival de Cannes 2022. Le film suit le parcours de Julia, passionnée de moto.

"Le lycéen de Christophe Honoré avec Juliette Binoche et Vincent Lacoste sur le désarroi douloureux d’un adolescent de 17 ans qui vient de perdre son père dans des circonstances tragiques est également au programme aux côtés de "Trois nuits par semaine" de Florent Gouelou qui sortira en salles en France le 9 novembre 2022.

Le documentaire franco-italien de Gianluca Matarrese, "la dernière séance", chronique du déménagement d’un maestro parisien du BDSM, dont jaillissent des souvenirs.

Les films seront en version originale sous-titrée en hébreu et en anglais.

Le Festival international du film LGBTQ de Tel-Aviv est un événement annuel unique qui propose des projections publiques de films sans distribution israélienne, des rencontres avec des cinéastes locaux et étrangers, des tables rondes et des événements spéciaux. Il encourage les œuvres originales israéliennes, et décerne le prix du meilleur film dans le programme israélien.