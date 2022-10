Jérusalem : Sigalit Landau ressuscite les merveilles de la mer Morte dans une exposition hors du commun

Sigalit Landau a élaboré une technique artistique pionnière centrée sur la Mer morte

Sculptures en sel de la mer Morte suspendues, filets de pêche et fonts baptismaux recouverts de sel ou encore photos à couper le souffle…l’exposition sensationnelle de l’artiste israélienne Sigalit Landau "The Burning Sea" met en avant les trésors de ce lac fascinant. Cette plongée au coeur de l’univers unique de Landau, qui ne laisse personne indifférent, est à découvrir jusqu’au 17 juin 2023 au Musée d’Israël à Jérusalem.

"The Burning Sea" présente une sélection d'œuvres d'art authentiques de Sigalit Landau sur la mer Morte réalisées au cours des vingt dernières années, dans un événement culturel sans précédent.

"Aucun autre artiste auparavant n'avait mis autant d'efforts et de créativité dans ce site menacé et inspirant qu’est la mer Morte. L'exposition offre un aperçu complet de son travail et permet au visiteur de suivre Sigalit dans l'eau saturée de sel pour vivre à la fois la magnificence et la dévastation de ce site en voie de disparition. Nous souhaitons également l’exporter à l'étranger et je pense que cela suscitera un grand intérêt dans le monde entier", a déclaré Amitai Mendelsohn, commissaire de l’exposition, à i24NEWS.

Elie Posner "The Burning Sea", Sigalit Landau

La mer Morte, un thème de prédilection

Sigalit Landau, diplômée de l'Académie Bezalel d'art et de design de Jérusalem, a développé une pratique pionnière centrée sur la mer Morte, un paysage mythique, écologique et historique qui l’a profondément influencée depuis son enfance. Elle a "rencontré" la mer Morte pour la première fois lors de sorties en famille dès son plus jeune âge et a commencé à l'intégrer dans son œuvre au début des années 2000. L’ambivalence sur laquelle s’appuie l’artiste, entre la vie et la mort, la blessure et la guérison, la destruction et l'espoir, est le thème central de l’exposition.

Elie Posner Font baptismal

Le visiteur découvre dans un premier temps des objets que l’artiste a ressuscités de la mer : des filets de pêche de Jaffa, des fonts baptismaux qui servaient pour les baptêmes, des constructions en fil de fer barbelé, un tutu de ballet ou encore des brancards, qui ont tous subi un processus de cristallisation dans les eaux salées de la mer Morte permettant de transformer ces objets quotidiens en œuvres d'art incrustées de sel dans un concept tout à fait innovant aux allures féériques.

Elie Posner Filet de pêche en cristaux de sel, Sigalit Landau

"J'ai cherché des lieux et des modes d'existence spirituels qui me semblaient significatifs. Les cristaux de sel se forment sous l'eau de la mer Morte. Au fil des ans, j'ai beaucoup appris sur la façon dont les différents matériaux réagissent avec cette eau unique. Cette exposition est une expérience qui consiste en plusieurs types d'installations qui ont été submergées dans la mer Morte pendant quelques semaines pendant les jours les plus chauds de l'été. Les travaux sont préparés avec soin avant d'entrer dans ce processus miraculeux qui peut ressembler à de la glace, des diamants ou de la neige…", a déclaré Sigalit Landau à i24NEWS.

Des photographies somptueuses

Avec la "Salt Crystal Bridal Gown", une série de huit photographies sous-marines, Sigalit documente une réplique de la robe hassidique noire portée par Hanna Rovina, l'actrice de théâtre hébraïque du début du XXe siècle qui a interprété le rôle d'une jeune mariée possédée par l'esprit de son amant mort dans la pièce The Dybbuk. Les photos témoignent de la cristallisation qui rend la robe noire complètement blanche avec des cristaux de sel.

Autre point fort de l’exposition: la première d'une nouvelle œuvre vidéo intitulée "Island in the Sun" qui dévoile une pile de chaussures que Landau a érigée sur une île de sel naturelle de la mer Morte et qui devient progressivement blanche à mesure qu'elle est exposée aux effets blanchissants du sel.

Archives Sigalit Landau Sigalit Landau et Yotam From, Salt Crystal Bridal Gown, 2014

La mer Morte en danger

Une réflexion sur les problèmes écologiques actuels et les divisions politiques qui entourent la question de l’environnement est également soumise au visiteur. La catastrophe écologique causée par l'homme, qui nécessite l'intervention du gouvernement et la coopération entre Israël et les pays voisins, occupe une place prépondérante dans l’exposition.

"Nous avons été témoins de la détérioration de cette zone. Les bassins d'évaporation du sud de la mer ne sont plus des exemples de la vision sioniste mais plutôt des preuves de l'exploitation des ressources naturelles et de la cupidité des entreprises. La situation est similaire tant du côté israélien que jordanien. Le public est au courant et pourtant, très peu de choses sont faites. La bataille autour du sort de la mer Morte révèle des décennies d'aveuglement volontaire de la part des décideurs politiques", a affirmé Sigalit.

Dans le dernier espace de la galerie, sont disposées des œuvres liées à l'idée d'un pont entre la rive israélienne et la rive jordanienne de la mer Morte, une proposition à laquelle se consacre l’artiste depuis plus de dix ans et qui est présentée ici pour la première fois en Israël.

Eyal Segal Sigalit Landau, sel cristallisé sur un abat-jour en fil de fer barbelé, mer Morte 2010

Un pont symbole d’espoir

Le "Salt Bridge Summit" est une installation vidéo que Sigalit a créée pour la Biennale de Venise en 2011 et qui représente une salle de conférence dans laquelle se déroule une discussion fictive sur le pont, tandis qu'une jeune fille attache ensemble les chaussures des participants sous la table pour montrer que leur destin autour de la question de la mer Morte est lié.

"Les aspects géopolitiques de la région de la mer Morte sont ce qui m'a conduit à la vision d'un pont. Lorsque l'idée est née, je l'ai traduite en une installation vidéo, dix ans plus tard, des réunions enthousiastes ont eu lieu - malheureusement en vain. Au niveau de l'État, rien n'a progressé, ce qui signifie que nous avançons à reculons. Après tant d'années passées à faire de l'art sur la mer Morte, je vois cette mer comme un lieu de rassemblement. La tragédie environnementale à laquelle nous et nos voisins devons faire face peut devenir une occasion unique de réaliser notre destin commun dans un environnement où la paix et la sécurité sont les maîtres mots", a déclaré Sigalit.

Sigalit Landau Sigalit Landau, Island in the Sun [Bridge II], 2022

En achevant son exposition sur une note optimiste, espérant que les nouvelles avancées en matière de dessalement contribueront à renouveler le débit du Jourdain pour "sauver" la mer Morte, l’artiste tente de prouver que l’action collective est indispensable afin de préserver ce joyau de la nature.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS