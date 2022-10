Qui sont les Israéliens qui ont posé leurs valises dans la ville druze d'Isfiya?

"C'est agréable de vivre ici, c'est un autre monde"

En raison de la hausse des prix importante de l'immobilier en Israël, (plus de 20% cette année) certains Juifs décident de s'installer dans la ville druze d'Isfiya dans le nord du pays près de Haïfa où les prix des logements défient toute concurrence.

Hanan Alon, professeur de yoga vit dans une maison louée à Isfiya.

"Je reçois ici mes clients pour des traitements contre la douleur, des massages et la psychothérapie. Tout est neuf et tout est conçu selon un standing élevé. J'ai une vue imprenable sur Dalit al-Carmel. Je paie environ 4 200 shekels pour l'appartement et le cabinet. Etant originaire de Ramat Gan, si je voulais quelque chose de semblable là-bas, cela m'aurait coûté 10 000 shekels," a-t-il déclaré à Kan.

Mina Ben Nun, artiste, vit également dans la ville. "J'ai vécu 15 ans à Atlit près de Haïfa avec mon partenaire, nous avons élevé nos enfants puis un jour, je me suis levée et je suis partie. Je suis arrivée ici et j'ai senti que c'était ma maison."

"Parfois, je fais le tour des restaurants, c'est comme un village entre l'Italie et la Grèce", ajoute Mina. "Même la mentalité des gens, c'est comme voyager à l'étranger sans prendre l'avion. Je pense que davantage de personnes viendront s'y installer car c'est moins cher et la vie y est paisible".

Une opinion partagée par Ilan Ronan, chef de file des projets de développement agricole en Afrique, installé à Isfiya depuis 2010. "C'est agréable de vivre ici, c'est un autre monde."

Près de 120 000 Druzes vivent en Israël. Isfiya est une ville et un conseil local à majorité druze dans le nord d'Israël. Situé sur le mont Carmel, il fait partie du district de Haïfa. En 2019, sa population était de 12 136 habitants.