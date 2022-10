Israël : Yaïr Lapid félicite la nouvelle Première ministre d'Italie Giorgia Meloni

"J'ai hâte que nous travaillions ensemble à renforcer les liens de nos pays et lutter contre l'antisémitisme"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a félicité Giorgia Meloni samedi, quelques heures après sa prestation de serment en tant que nouvelle Première ministre de l'Italie.

Giorgia Meloni est la première cheffe de gouvernement issue de l'extrême droite dans le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'ère Mussolini.

"Je félicite Giorgia Meloni pour la formation d'un nouveau gouvernement en Italie. J'ai hâte que nous travaillions ensemble pour renforcer les liens entre Jérusalem et Rome, ainsi que sur la scène internationale pour lutter tout particulièrement contre l'antisémitisme en Europe et au Moyen-Orient", a tweeté Yaïr Lapid en hébreu et en italien.

"J'ai également félicité le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, un ami de longue date de l'État d'Israël, pour la prise de ses nouvelles fonctions", a-t-il ajouté.

Si Israël a déjà boycotté par le passé certains des partis européens d'extrême droite arrivés au pouvoir, la déclaration de Yair Lapid suggère que ce ne sera pas le cas avec le parti de Giorgia Meloni.

Le parti Frères d'Italie, que Giorgia Meloni a fondé en 2012, est un descendant politique du Mouvement social italien (MSI), formé par des partisans du dictateur fasciste Benito Mussolini après la Seconde Guerre mondiale. Sa popularité est montée en flèche alors qu'il n'avait recueilli que 4% des voix il y a quatre ans.

La cheffe de file des Frères d'Italie cherche toutefois à prendre ses distances avec les racines idéologiques de son parti.

"Le fascisme appartient à l'histoire. Nous condamnons fermement la perte de la démocratie et les lois anti-juives scandaleuses auxquelles il a mené, tout comme la tragédie de la Seconde Guerre mondiale", a notamment déclaré Giorgia Meloni dans une récente interview au journal israélien Israel Hayom.

Dans cet entretien, la dirigeante d'extrême droite a également évoqué ses précédentes visites en Israël, notamment au musée de la Shoah de Yad Vashem, qu'elle a décrit comme "une expérience bouleversante". Elle a en outre déclaré au quotidien israélien qu'elle prévoyait de retourner prochainement dans le pays espérant se concentrer sur des collaborations et des stratégies bilatérales, à commencer par celles pour l'approvisionnement en gaz naturel à travers la Méditerranée orientale.

Rompant cependant avec d'autres dirigeants italiens de droite, dont l'allié de la coalition Matteo Salvini, la Giogia Meloni a indiqué qu'elle ne déplacerait probablement pas l'ambassade d'Italie de Tel-Aviv à Jérusalem.

Par le passé, Giorgia Meloni avait fait l'éloge de l'Iran, du groupe terroriste libanais Hezbollah et d'autres alliés du président syrien Bashar Assad. Elle avait également critiqué Israël pour un "massacre d'enfants à Gaza" en 2014.