STAY crée trois boutiques hôtels en Israël

Les hôtels du groupe reçoivent d'excellentes notes sur les plateformes de booking

STAY apporte un vent frais dans l’immobilier à Jérusalem ! Le groupe vient en effet de créer trois hôtels-boutiques polyvalents, dans des emplacements de choix de la ville et adaptés à tous types de clients, qu’ils voyagent seuls, en couple, qu’ils soient jeunes ou âgés, en famille ou en groupe.

Désormais, ils pourront trouver des hôtels leur permettant de bénéficier d’un accueil parfait à un prix abordable. "Dans tous les hôtels du groupe, nous veillons à offrir un service exceptionnel, que ce soit via l’emplacement, au cœur du centre-ville, le service, agréable et attentionné, et les retours clients que nous recevons, en termes de rapport qualité-prix, sont très bons", analyse Alon Bichler, PDG du groupe. "Les hôtels du groupe reçoivent d'excellentes notes et des avis favorables sur toutes les grandes plateformes de booking (booking.com, Expedia, etc.)"

STAY Hôtel STAY Eilat

Le groupe STAY possède trois hôtels à Jérusalem et un autre à Eilat. Les emplacements de Jérusalem ont été soigneusement sélectionnés pour offrir aux clients du groupe ce que la ville a de mieux.

Les trois hôtels de Jérusalem sont situés en plein centre-ville, à quelques pas des principales attractions et lieux de divertissement. "Lorsque vous arrivez dans l'un de nos hôtels à Jérusalem, vous mettez la voiture dans le parking et vous ne la sortez pas avant la fin des vacances. Il était important pour nous que les hôtels soient situés à proximité de la rue piétonne et des nombreux restaurants et cafés qui s'y trouvent, du marché Mahane Yehuda, du centre de vie nocturne, de l'avenue commerçante Mamilla et de la vieille ville", explique Alon.

STAY INN | King George Street à Jérusalem

L'hôtel boutique STAY INN a été construit spécialement pour l'hébergement des couples et des familles et s'adresse à un public jeune, grâce à son design moderne et novateur. L'hôtel est situé à quelques pas du tramway, des restaurants et des cafés, du centre piétonnier et du marché de Mahane Yehuda. Il offre aux clients un salon accueillant, et une grande terrasse qui en font un lieu idéal pour accueillir des groupes d'amis ou des groupes de familles. "Lorsque les clients finissent leur journée, ils disposent d'un endroit agréable pour s'asseoir ensemble avant de se "retirer" dans leur chambre. C'est un moment qui marquera leurs vacances, autant que n’importe quelle activité", dit Alon qui ajoute que les chambres doubles sont équipées de A à Z, avec des machines Nespresso, un mini-bar, une armoire, un bureau, une télévision et Netflix.

STAY JAFFA - Rue Jaffa à Jérusalem

Le complexe d'appartements de vacances STAY JAFFA est situé dans l'une des rues les plus centrales de la ville. Vous y trouverez des appartements équipés pour ceux qui préfèrent des vacances avec un maximum d'indépendance, loin de l'agitation d'un hôtel plein de clients. Contrairement à l'expérience habituelle dans les appartements d'hôtes, au STAY JAFFA, il y a un personnel de réception et une équipe de nettoyage qui fonctionnent comme dans un hôtel, et les clients bénéficient d'une meilleure expérience de service que ce à quoi ils sont habitués dans un appartement d'hôtes. "Le personnel sur place est disponible pour répondre à toute demande, et tout est très technologique. Les clients font des demandes spéciales et reçoivent des vidéos d'instruction sur la façon de circuler dans les ruelles de Jérusalem. L'expérience est à mi-chemin entre les appartements de vacances et un hôtel", explique Alon.

STAY KOOK | Rue Rabbi Kook à Jérusalem

Le boutique-hôtel STAY KOOK est particulièrement adapté aux couples et aux familles qui recherchent un hôtel pour des vacances tranquilles ou romantiques. L'hôtel propose à ses clients 16 suites spacieuses et luxueuses au beau design classique. "L'emplacement est calme mais central, à une courte distance de marche du centre animé de Jérusalem. Les chambres de l'hôtel sont élégantes et spacieuses, avec un lit luxueux et des peignoirs doux", dit Alon, notant qu’il est également profiter de soins de spa et d'un petit déjeuner dans la chambre.

STAY Hôtel STAY Kook, à Jérusalem

STAY EILAT | Rue Emunim à Eilat

Un nouvel hôtel, réservé aux adultes, une expérience pour les couples dans le style d'un hôtel boutique avec le "chic" de Tel Aviv. Dans l'hôtel, vous trouverez un restaurant au rez-de-chaussée, un bar et une petite piscine sur le toit. Il est donc conseillé de réserver au moins deux nuits pour profiter à la fois de la ville et de ce que l'hôtel a à offrir. L'hôtel est conçu dans un style FUTURE PERFECT qui enseigne et surprend le client avec une électricité intelligente et une expérience particulièrement technologique. Le restaurant du rez-de-chaussée, le Mamo du chef Ohad Levy, est rapidement devenu le restaurant le plus demandé d'Eilat et il est indispensable de réserver pour le dîner.