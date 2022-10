Israël : la nomination du prochain chef d'état-major approuvée par le gouvernement

L'entrée en fonction du nouveau chef d'état-major interviendra le 17 janvier prochain

La nomination du général de division Herzi Halevi au poste de prochain chef d'état-major de Tsahal a été approuvée par le gouvernement ce dimanche.

L'entrée en fonction du 23e chef d'état-major de l'armée israélienne interviendra le 17 janvier prochain.

"La composante essentielle de la force israélienne est la qualité des combattants et des commandants de Tsahal. Le général Halevi rejoint aujourd'hui une longue chaîne d'élite de commandants réfléchis et audacieux qui ont su faire avancer Tsahal", a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid en soumettant la proposition de nomination de Herzi Halevi lors du Conseil des ministres.

"Nos ennemis refusent l'existence de l'État d'Israël, c'est pourquoi nous devons toujours nous montrer plus forts, plus ingénieux et plus déterminés qu'eux. La lutte n'est jamais terminée et nous ne devons pas relâcher notre vigilance", a ajouté le Premier ministre, soulignant la complexité des défis auxquels est confrontée Tsahal, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme en Cisjordanie, celle contre le programme nucléaire de Téhéran ou la propagation du terrorisme iranien au Moyen-Orient.

Le chef du gouvernement a enfin affirmé que Tsahal se devait de maintenir son niveau d'éthique, et qu'Israël devait en retour s'assurer de punir sévèrement tout citoyen qui lèverait la main sur un soldat, faisant référence aux émeutiers des implantations de Cisjordanie ayant attaqué des militaires la semaine dernière, près du village palestinien de Huwara.

Le chef d'état-major, le général de division Aviv Kochavi, a félicité le général de division Herzi Halevi.

"Je salue l'approbation par le gouvernement de la nomination du général Herzi Halevi. Hertzi et moi nous connaissons depuis de nombreuses années. C'est un officier expérimenté, courageux et talentueux, et je suis sûr qu'il continuera à diriger l'armée israélienne en relevant les défis auxquelles elle fait face. Je lui souhaite beaucoup de succès", a déclaré Aviv Kohavi dans un communiqué.