Israël va ouvrir un musée Albert Einstein à Jérusalem

Le musée présentera les archives et les écrits légués par Einstein à l'Université hébraïque de Jérusalem

Israël a approuvé ce dimanche la création d'un musée Albert Einstein à Jérusalem, a annoncé samedi soir le Premier ministre suppléant Naftali Bennett sur Twitter.

"Demain, je réalise l'un de mes rêves", disait le tweet. "Quand j'étais Premier ministre, j'ai appris qu'Albert Einstein avait légué ses archives et tous ses écrits à l'Université hébraïque à sa mort. J'ai alors demandé ce que nous comptions en faire."

"J'ai dit à mes collègues ministres qu'Albert Einstein était un atout, la marque la plus puissante au monde symbolisant la sagesse, la science et le génie, et que nous sommes assis sur un trésor mais que nous le cachons", a encore écrit Naftali Bennett, indiquant que le gouvernement allait approuver un budget de 41 millions de shekels (11,7 millions d'euros environ) pour la construction du musée.

Einstein, connu pour sa théorie de la relativité générale et pour ses contributions à l'invention de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, était juif et a aidé à fonder l'Université hébraïque de Jérusalem.

En 1952, le scientifique de génie s'est même vu offrir de succéder à Haim Weizmann à la présidence de l'Etat d'Israël, un poste qu'il a refusé.

"Les adolescents israéliens pourront s'inspirer d'Einstein, ainsi que des touristes et des scientifiques du monde entier", a conclu Naftali Bennett . "J'espère que le musée Einstein rendra notre capitale, Jérusalem, encore plus attractive."