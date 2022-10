Des données géomagnétiques confirment des récits bibliques (étude israélienne)

Les résultats confirment les récits bibliques des campagnes militaires contre Juda et Israël

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques israéliens et utilisant un nouvel outil de datation géomagnétique a confirmé les récits bibliques de campagnes militaires contre les royaumes de Judée et d'Israël.

L'étude conjointe de l'Université de Tel Aviv et de l'Université hébraïque de Jérusalem, à laquelle ont participé 20 chercheurs de différents pays, a reconstitué le champ magnétique terrestre enregistré dans les restes brûlés de 17 sites archéologiques.

Yoav Vaknin Mur en briques crues brûlées de Tel Batash (Timnah biblique) avec des marques d'orientation du champ

Les chercheurs ont reconstitué les champs géomagnétiques enregistrés dans 21 couches de destruction archéologique sur ces sites à travers Israël.

"Sur la base de la similitude ou de la différence d'intensité et de direction du champ magnétique, nous pouvons soit corroborer, soit réfuter les hypothèses affirmant que des sites spécifiques ont été brûlés au cours de la même campagne militaire. Nous avons également construit une courbe de variation de l'intensité du champ au fil du temps, similaire à la méthode de datation au radiocarbone, qui peut servir d'outil de datation scientifique", a déclaré Yoav Vaknin, doctorant à l'Université hébraïque.

Yoav Vaknin Briques en terre cuite brûlées

Publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, l'étude est basée sur la thèse de doctorat de Yoav Vaknin.

Les résultats montrent que les récits bibliques concernant les campagnes militaires des Égyptiens, des Araméens, des Assyriens et des Babyloniens contre les royaumes de Juda et d’Israël ont bel et bien eu lieu.