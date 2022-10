Des archéologues israéliens utilisent le champ magnétique terrestre pour vérifier les récits bibliques

Les chercheurs ont utilisé des découvertes archéologiques contenant des minéraux magnétiques

Des archéologues israéliens ont réussi à vérifier les récits bibliques des conquêtes égyptiennes, araméennes, assyriennes et babyloniennes contre les royaumes de Juda en Israël en mesurant la direction et l'intensité du champ magnétique terrestre.

Des universitaires de l'Université de Tel Aviv et de l'Université hébraïque de Jérusalem ont uni leurs forces dans le cadre de ce projet spécial, mené par 20 chercheurs d'Israël et d'autres pays.

Les chercheurs ont réussi à dater 21 couches de destruction sur 17 sites archéologiques en Israël. Les résultats de l'étude ont révélé que l'armée du roi Hazaël de Damas, outre la destruction de la ville de Gath des Philistins, a également démoli Tel Rahov, Tel Zayit et Horvat Tevet - comme les archéologues l'avaient déduit.

Cependant, le projet a également contredit une évaluation archéologique courante selon laquelle Hazaël aurait détruit Tel Beit She'an, ce qui s'est avéré ne pas être le cas.

L'étude a été publiée lundi dans la prestigieuse revue universitaire Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Ce projet est basé sur la thèse de doctorat de Yoav Vaknin, sous la supervision des professeurs Erez Ben-Yosef et Oded Lifshitz du département d'archéologie de l'université de Tel Aviv, et du professeur Ron Sha'ar du département des sciences de la terre de l'université hébraïque de Jérusalem.

Les chercheurs ont expliqué que pour comprendre le mécanisme qui génère le champ magnétique de la Terre, les géophysiciens ont essayé de retracer les changements du champ à travers l'histoire. Pour ce faire, ils ont utilisé des découvertes archéologiques contenant des minéraux magnétiques qui, lorsqu'ils sont chauffés, peuvent enregistrer la direction et l'intensité du champ.

En 2020, les chercheurs ont réussi à mesurer le champ magnétique tel qu'il était le 9 du mois hébraïque d'Av, en 586 avant J.-C., en examinant un bâtiment détruit dans un incendie par Nabuchodonosor II et l'armée babylonienne à Jérusalem.

AFP Des archéologues font des fouilles dans un cimetière philistin, sur des ossements du peuple du géant Goliath, à Ashkelon en Israël, le 28 juin 2016

Et maintenant, grâce aux nouvelles découvertes archéologiques, et aux informations historiques basées sur des inscriptions anciennes et des descriptions bibliques, les chercheurs ont pu reconstituer le champ magnétique terrestre tel qu'il a été enregistré dans 21 couches de destruction - découvrant ainsi une nouvelle source d'information fiable.

"La question de savoir à quoi ressemblaient les derniers jours des royaumes de Juda reste ouverte dans la recherche", a déclaré le professeur Erez Ben-Yosef. "Sur la base des découvertes archéologiques, les chercheurs ont déduit que la destruction des Babyloniens n'était pas absolue dans différentes régions d'Israël, et que simultanément à la destruction de Jérusalem et des villes frontalières dans les contreforts de la Judée, les localités du Néguev, des collines du sud de la Judée et des contreforts du sud de la Judée ont continué à exister."

" Ce nouvel outil est unique en ce sens qu'il est basé sur des informations magnétiques provenant d'un certain nombre de sites, dont la date exacte de destruction est connue par des sources historiques ", a déclaré le professeur Oded Lifshitz.

"La combinaison d'informations historiques précises et de recherches archéologiques nous permet d'appliquer la méthode magnétique pour créer une chronologie fiable", a-t-il ajouté.