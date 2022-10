Israël: la femme porteuse d'un embryon qui n'était pas le sien a donné naissance à une petite fille

Les nouveaux parents ont déclaré qu'ils comptaient élever le bébé comme le leur

L'Israélienne porteuse d'un embryon qui n'était pas génétiquement le sien, il y a neuf mois, a donné naissance mercredi à une petite fille au centre médical Sheba, près de Tel Aviv.

L'hôpital, qui a désigné le nouveau-né comme "le bébé qui a récemment fait l'objet d'un débat public", a déclaré dans un communiqué que la mère et l'enfant se portaient bien et que le nouveau-né subissait des examens de contrôle.

Les nouveaux parents, identifiés uniquement par les initiales hébraïques Ayin et Alef, ont déclaré qu'ils comptaient élever le bébé comme le leur.

Dans une déclaration relayée par ses avocats, la mère a affirmé : "Je suis fatiguée et épuisée. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Je voulais un bébé depuis de nombreuses années et j'ai subi des traitements épuisants jusqu'à ce que le moment tant attendu arrive. Je demande qu'on me permette de l'élever et qu'on me laisse tranquille".

L'erreur s'est produite pendant des traitements de fertilité au centre médical Assuta de Rishon Lezion. Après avoir réduit la liste des parents potentiels, l'hôpital a informé un couple qu'il était le plus susceptible d'être les parents biologiques du fœtus, en attendant un test génétique.

Les supposés parents biologiques ont affirmé qu'ils allaient demander la garde de l'enfant, tandis que la femme enceinte et son mari ont juré de se battre pour le garder.

Cependant, un test a révélé que le second couple n'avait aucun lien génétique avec le fœtus. En conséquence, un tribunal des affaires familiales a rejeté mardi la demande de garde du second couple, déclarant la nouvelle mère et son mari tuteurs légaux de l'enfant.

Le directeur du centre médical Assuta , le professeur Shuki Shemer, a déclaré au site d'information Walla qu'il était peu probable que le nouveau-né soit retiré à la mère.

Il a estimé que cet incident inhabituel relevait d'"une erreur humaine", admettant que l'hôpital était actuellement "incapable d'en identifier l'origine exacte."

Si l'hôpital décide de poursuivre la recherche des parents biologiques, il devra tester une quarantaine de femmes afin d'identifier avec certitude qui est la mère biologique de l'embryon. Après cela, un processus pourrait suivre pour déterminer qui recevra la garde du nouveau-né.

Une nouvelle bataille juridique est susceptible de commencer si un autre couple est désigné comme étant les parents biologiques de l'embryon.