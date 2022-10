Israël : manifestation de soutien aux terroristes à l'Université de Tel-Aviv

"On croirait une manifestation à Jénine sauf qu'elle a lieu à l'Université de Tel-Aviv"

Des étudiants de l'Université de Tel-Aviv ont organisé ce jeudi une manifestation de soutien aux terroristes tués à Naplouse, au cours de laquelle ils ont également appelé à l'intifada.

Le rassemblement,, qui s'est déroulé devant l'université, était mené par des militants du parti arabe Hadash qui étudient sur le campus.

Au cours de la manifestation, des slogans encensant les terroristes tels que "De vous arrivent l'intifada et la victoire", ou bien "Shahid, reposez-vous, nous continuons la lutte..", "Unité avec la Palestine dans le retour de tous les réfugiés, unité avec la Palestine dans le retrait de tous les occupants", ont été scandés.

Shay Rosengarten, chef de l'aile militante du mouvement nationaliste Im Tirtzu, a vivement dénoncé ce rassemblement : "Le fait qu'à l'entrée de l'Université de Tel-Aviv on puisse entendre des chants de 'martyrs' et d'intifada, et que le président de l'université ne se soucie même pas de quitter son bureau, ni d'expulser les manifestants, est un signe de reddition honteuse."

Flash90 Étudiants vus à l'Université de Tel Aviv, Israël, le premier jour de la nouvelle année universitaire

"On croirait une manifestation terroriste au beau milieu de Jénine, sauf qu'elle a lieu sur le parvis de l'Université de Tel-Aviv", a-t-il ajouté. "Les étudiants de l'université de Tel-Aviv méritent un président qui veille à leur sécurité. Comment peuvent-ils étudier en classe à côté de gens qui promettent de 'continuer la lutte du martyr '? Que se passe-t-il ici ?"

En mai, de violents affrontements avaient également éclaté à l'Université de Tel-Aviv lors d'une manifestation commémorant la Journée de la Nakba.

Des vidéos relayées avaient montré des manifestants arabes se promenant avec des drapeaux palestiniens et affrontant des protestataires juifs du mouvement Im Tirtzu arrivés sur les lieux. Les forces de police avaient alors dispersé la manifestation et arrêté trois manifestants d'origine arabe.

Quelques jours plus tard, deux manifestations opposées avaient eu lieu à l'Université Ben Gourion de Beersheva, rassemblant d'un côté de jeunes Arabes marquant le le jour de la Nakba en brandissant des drapeaux palestiniens, et de l'autre, des jeunes avec des drapeaux israéliens.