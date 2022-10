Les nouveaux enseignants recevront un salaire de 9 000 shekels (2 600 euros) par mois

Le cabinet a voté jeudi pour approuver une redistribution majeure du budget annuel du gouvernement afin de financer un accord récemment conclu pour augmenter les salaires des enseignants.

Les ministres des Transports Merav Michaeli et de la Santé Nitzan Horowitz ont quitté la réunion plus tôt que prévu pour éviter d'avoir à voter sur la redistribution, à laquelle ils étaient farouchement opposés, tandis que le ministre de la Sécurité publique Omer Barlev a voté contre.

Tomer Neuberg/Flash90 Yaffa Ben David, secrétaire générale du syndicat des enseignants, le ministre des Finances Avigdor Lieberman et la ministre de l'éducation Yifat Shasha Biton

L'accord salarial et les augmentations qui en découlent ont également été critiqués par le département du budget du ministère des Finances, qui a publié jeudi une rare lettre ouverte dans laquelle il dénonce le "lourd fardeau" que la redistribution fera peser sur les dépenses publiques.

"Il y a une difficulté fiscale importante pour faire face aux implications budgétaires de l'accord à l'heure actuelle, en particulier à la lumière du plan proposé. Cela rendra difficile le bon fonctionnement des ministères du gouvernement et nuira même à leurs activités principales", peut-on lire dans la lettre.

Entre-temps, la ministre de l'Education, Yifat Shasha-Biton, s'est félicitée du financement de l'accord et a remercié le cabinet d'avoir approuvé le plan.

"C'est un jour émouvant pour moi. C'est pour des moments comme celui-ci que je suis entrée en politique et je suis reconnaissante pour le privilège de changer et d'améliorer l'avenir de l'éducation en Israël", a-t-elle tweeté.

Amos Ben Gershom/GPO Le Premier ministre israélien Yair Lapid avec des écoliers le jour de la rentrée des classes

La redistribution du budget était nécessaire pour financer l'accord salarial conclu par le ministère des Finances et le syndicat des enseignants en août et signé en début de semaine après un conflit de plusieurs mois. Sans accord, le syndicat avait juré de faire grève et de retarder l'ouverture de l'année scolaire.

Selon l'accord, les nouveaux enseignants recevront un salaire de 9 000 shekels (2 600 euros) par mois à partir de septembre 2023, avec des primes pouvant atteindre 1 100 NIS (300 euros). Les salaires passeront d'abord à 8 207 NIS (2 300 euros) en janvier.

Après trois ans d'enseignement, les employés recevront une subvention de 10 000 shekels pour les encourager à se maintenir dans la profession.

Les nouveaux directeurs d'école recevront un salaire de départ de 19 000 shekels (5 400 euros).

Les directeurs d'école pourront offrir aux enseignants des primes de 400 à 1 000 shekels pour l'excellence et l'initiative. En outre, les directeurs d'école pourront embaucher des enseignants spécialisés qui travaillent en dehors du système éducatif, par exemple des experts en éducation spécialisée.