Israël : Tsahal commencera à recruter des femmes pour ses unités d'élite dès le mois prochain

De plus en plus d'unités d'élite devraient être ouvertes aux soldates

L'armée israélienne va commencer à recruter des femmes au sein d'un certain nombre d'unités d'élite pour la première fois à partir du mois prochain, a annoncé Tsahal ce samedi.

Alors que de nombreuses combattantes servent déjà au sein d'unités d'infanterie légère mixte, Tsahal avait annoncé en juin son intention d'ouvrir également aux femmes les unités d'élite de recherche et de sauvetage ainsi que celles de génie de combat.

À partir de novembre, les recrues féminines pourront être soumises à divers examens physiques et psychologiques spécifiques, leur permettant de servir à des postes de combat dans l'unité de recherche et de sauvetage héliportée 669 et l'unité de génie de combat Yahalom.

Les recrues qui ne réussissent pas les tests auront la possibilité de postuler à d'autres rôles de combat dans lesquels les femmes peuvent déjà servir.

Le projet devrait servir de test décisif afin d'ouvrir encore davantage d'unités d'élite aux soldates. Tsahal prévoit également un projet pilote afin d'autoriser les recrues féminines à servir de chauffeurs dans une brigade d'infanterie.

Cette décision de Tsahal a été prise suite aux recommandations d'un comité interne qui a appelé l'armée à ouvrir de nouveaux rôles de combat aux recrues féminines.

Ce comité a été formé par Tsahal en 2020, après que quatre recrues féminines ont réclamé à la Haute Cour de justice le droit d'intégrer des unités de combat qui ne sont actuellement ouvertes qu'aux hommes.