Michaeli dénonce l'incitation à la haine de Netanyahou et Ben Gvir avant la mort d'Yitzhak Rabin en 1995

Le parti travailliste a organisé samedi son rassemblement annuel pour commémorer l'assassinat de l'ancien Premier ministre et leader du parti Yitzhak Rabin sur la place Sion à Jérusalem, à trois jours des élections générales.

Au cours de l'événement, l'actuel leader travailliste Merav Michaeli a fustigé ses rivaux, le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou et le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir, à propos d'une manifestation contre les accords d'Oslo organisée au même endroit en 1995, un mois avant qu'un extrémiste n'assassine Rabin lors d'un rassemblement à Tel Aviv.

"Un grand et courageux dirigeant israélien, qui a conduit Israël à de grandes réalisations et à la paix, a été traité ici, par de nombreuses personnes, de traître. Ici, ils ont crié 'mort à Rabin'", a déclaré Michaeli, faisant référence aux chants entendus lors du rassemblement de 1995.

"Ici, Itamar Ben Gvir a distribué le poster de Rabin en uniforme SS. Le même Itamar Ben Gvir qui se déguise aujourd'hui en ourson et tente de se cacher et de réécrire l'histoire", a-t-elle ajouté, faisant référence aux tentatives du député extrémiste du Sionisme religieux de se présenter comme plus modéré.

Ben Gvir était un adolescent lors du meurtre de Rabin et a été filmé en train de menacer l'ancien Premier ministre.

AFP Une Israélienne passe devant une affiche de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin.

Michaeli a également critiqué Netanyahou, qui, comme aujourd'hui, était à la tête du parti Likoud, pour avoir assisté et pris la parole lors de la manifestation de 1995.

"Sur ce balcon, au-dessus de ces chants, se tenait le chef du Likoud qui avait organisé la manifestation", a-t-elle rappelé. "Il se tenait au-dessus [du balcon], souriant, satisfait de son grand succès".

"Quiconque nie que le meurtre d'Yitzhak Rabin était politique et que l'incitation contre lui était organisée et planifiée, est complice des instigateurs qui se tenaient ici sur la place Sion dans leurs tentatives de réécrire l'histoire", a-t-elle déclaré.

Aucun membre de la famille Rabin n'a participé au rassemblement de cette année, qui a eu lieu quelques jours avant l'élection du 1er novembre. Cet événement a généralement lieu le samedi précédant ou suivant immédiatement le 4 novembre, date à laquelle Rabin a été abattu par Yigal Amir.

Traditionnellement organisé sur la place Rabin à Tel Aviv, lieu de l'assassinat, le rassemblement a eu lieu cette année à Jérusalem en raison des travaux de construction en cours sur la place.