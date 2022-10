Israël : la Journée du cinéma propose des films à 10 shekels jeudi

Plus de 30 films israéliens et internationaux seront proposés à un prix mini

La Journée du cinéma israélien aura lieu jeudi dans les cinémas et cinémathèques de tout le pays, avec des offres spéciales prévues pour les projections de plus de 30 films israéliens et internationaux.

Les tickets pour les films sélectionnés ne coûteront que 10 shekels ce jeudi.

La Journée du cinéma, lancée par l'Association du cinéma israélien, proposera les grands films israéliens du moment tels que "Silence" de Shemi Zarhin, "Karaoke" de Moshe Rosenthal ou encore "Greener Pastures" d'Assaf Abiri et Matan Guggenheim, à un prix très attractif.

Caroline Haïat/i24NEWS Cinema Sabaya

"Cinema Sabaya" de la réalisatrice Orit Fouks Rotem, lauréat du prix Ophir 2022 et sélection officielle d'Israël pour une nomination à l'Oscar du meilleur film international. sera également projeté.

Les films internationaux inclus dans l'offre spéciale de la Journée du cinéma comprennent aussi "Ticket to Paradise", la nouvelle comédie avec Julia Roberts et George Clooney, "Black Adam" avec Dwayne Johnson, "Mrs. Harris Goes to Paris" et l'immense succès de septembre aux Etats-Unis "Don't Worry Darling", de Olivia Wilde, avec Harry Styles.