Les Israéliennes, championnes du don de cheveux pour les malades du cancer

"Cette générosité dans le don de cheveux exprime toute la singularité et la grandeur d’âme du peuple juif"

On pourrait se croire à une kermesse ou une fête quelconque. L’ambiance est joyeuse, on rit, on applaudit et on se prend dans les bras. Pourtant, les adolescentes présentes dans ce quartier de Jérusalem en ce jour de septembre sont là pour accomplir un acte loin d’être facile : donner leurs cheveux pour les malades atteints de cancer. La plupart sont émues, certaines vont jusqu’à pleurer. Mais toutes ont le sentiment de faire ce qui est juste.

Une pratique passée dans la culture locale

Comme elles, des centaines de jeunes filles et de femmes israéliennes fon don de leur chevelure chaque année, afin de permettre à ceux qui n’en ont plus de bénéficier d'une perruque. A tel point que cette pratique fait aujourd’hui partie de la culture locale.

A l’origine de cette initiative, l’association Zichron Menachem, dont le siège est à Jérusalem. Fondée il y a 30 ans, cette organisation à but non lucratif qui aide les enfants atteints de cancer, a commencé à recueillir des cheveux il y a une quinzaine d’années. Mais le véritable coup de projecteur sur cette activité est venu grâce au partenariat conclu avec Pantène il y a 12 ans. Séduite par l’action de l’association, la marque de produits capillaires, détenue par le géant américain Procter and Gamble, s’est engagée à financer intégralement les campagnes de publicité pour le don de cheveux en Israël. Dès lors, les dons n’ont cessé d’affluer, toujours plus importants. "La vocation de notre marque est de permettre aux femmes d’avoir de beaux cheveux, y compris lorsqu’elles les perdent en raison de la maladie", explique Naama Giladi, porte-parole de Pantène en Israël.

Les Israéliennes se coupent les cheveux chez des coiffeurs partenaires de l’association Zichron Menachem, dans des camions ambulants, lors de "happenings" de collecte dans des centres commerciaux ou des bases militaires, ou même à l’occasion de bat mitzvot (cérémonies de confirmation religieuse ). "Il n’est pas rare non plus de voir des petites filles de huit ou dix ans, désireuses elles aussi de donner leurs cheveux, pousser les portes de notre association avec leurs parents", relate Ofrah, qui travaille au sein de Zichron Menachem.

"L’engouement pour le don de cheveux est un phénomène tout à fait propre à Israël. C’est le pays au monde qui en recueille le plus et dans toutes les tranches d’âge. Pourtant, les femmes, et surtout les adolescentes, tiennent à leurs cheveux plus qu’à toute autre chose. En cela s’exprime toute la singularité et la grandeur d’âme du peuple juif, guidé par la tradition de tzedaka (charité), qui veut que celui qui a pourvoie aux besoins de celui qui n’a pas", affirme Haim Erenthal, co-fondateur et directeur de l’association. Résultat, le volume de cheveux collectés lors des dernières campagnes a à chaque fois été inscrit au Livre Guinness des records.

Oren Nahshon / FLASH90 Une petite fille venue donner ses cheveux à l'association Zichron Menachem à Jérusalem en Israël

Des perruques plus vraies que nature

Une fois récoltés, ces cheveux rejoignent l’atelier spécialisé de Zichron Menachem où les mains expertes des perruquières les trient, les assemblent, les cousent et les mettent en plis pour en faire des perruques plus vraies que nature. L’association, qui procure ces couvre-chefs gratuitement et en un temps record aux malades en chimiothérapie, est en effet engagée à fournir la plus belle qualité de perruques, au rendu le plus naturel possible. Seulement, de tels produits valent plusieurs milliers de shekels sur le marché, et la somme prévue par les caisses de santé pour l’achat de perruque ne permet pas d’y avoir accès. Tout au plus, les malades peuvent-ils se procurer des perruques synthétiques, qui en plus d’être peu naturelles, irritent souvent leur crâne.

Rivka, une soldate de 19 ans, a donné ses cheveux il y a quelques mois à l’occasion d’une collecte dans sa base. "Avec les autres soldates, nous nous sommes encouragées mutuellement à le faire. Nous en avons retiré un sentiment de satisfaction et de joie. Cela ne coûte pas grand-chose car les cheveux repoussent. En revanche, cela peut changer la vie des malades", explique la jeune fille, qui attend que ses cheveux repoussent pour les donner de nouveau.

Shiri Noyman a elle aussi donné son épaisse chevelure qui lui arrivait à la taille, un vrai sacrifice. Mais elle sait que c’est peu, comparé à ce qu’affrontent les malades du cancer. "Cela faisait longtemps que je voulais le faire", dit-elle en arborant depuis une coupe au carré qui lui va à ravir.

Des cheveux, Zichron Menachem en a constamment besoin… 30 000 Israéliens se voient diagnostiquer un cancer chaque année, et il faut au moins sept dons distincts pour fabriquer une perruque. L’association a notamment dû lancer une campagne d’urgence, en 2021, alors que les dons avaient drastiquement baissé en raison de la pandémie. Or le cancer, lui, n’avait pas pour autant renoncé à frapper.

Comme à l’accoutumée, les Israéliennes ont répondu à l’appel et les stocks ont été renouvelés au sein de l’organisation. En témoignent les caisses entreposées du sol au plafond dans un local dédié, remplies de nattes de cheveux châtains, noirs, roux ou blonds, comme autant de preuves de la générosité des femmes. Dans une autre pièce, de grands sacs où s’amassent les dons de cheveux reçus par voie postale. Au total, ce sont plusieurs centaines de kilos de cheveux traités chaque année par Zichron Menachem. Tous les dons sont bienvenus, qu’ils proviennent de cheveux bouclés, ondulés ou raides, fins ou épais. La seule condition est qu’ils n'aient pas été colorés ni traités chimiquement pour des lissages, et que la longueur donnée soit de 30 centimètre minimum.

Johanna Afriat/i24NEWS Des dons de cheveux recueillis par l'association Zichron Menachem

Le moral, vecteur de guérison

"Les femmes perçoivent leurs cheveux comme le premier signe de leur féminité, et l’une de leurs premières questions en apprenant qu’elles sont atteintes de cancer concerne le fait de savoir si elles vont les perdre. Leur permettre de porter une belle perruque concourt largement à leur redonner confiance en elles et à leur permettre de retrouver une vie sociale. Elles se remettent à sortir et à vivre normalement. Idem pour les petites filles, qui ont tout particulièrement honte de leur calvitie, à un âge où l’on souhaite plus que tout être comme les autres", explique Haim Erenthal.

Les femmes et les petites filles qui entament une chimiothérapie sont invitées à se rendre au salon de coiffure de l’association munies d’une photo d’elles avant le traitement, afin que la perruque fournie soit la plus fidèle possible à leurs cheveux d’origine. Leur crâne est ensuite mesuré afin de pouvoir ajuster au mieux leur nouveau couvre-chef. "La plus grande récompense est de voir repartir ces enfants ou ces femmes avec le sourire. L’autre jour, une jeune femme de 32 ans est venue nous voir. Elle vivait déjà la terrible épreuve de ne pas trouver à se marier, et voilà qu’elle venait d’apprendre qu’elle avait un cancer. Elle était désespérée, mais je l’ai vue ressortir de chez nous avec le sourire et l'espoir", raconte Ofra de Zichron Menachem.

Toutes les études le diront, le moral est plus que déterminant dans le processus de rémission. "Pour tous les bienfaits qu’elles procurent aux malades, les perruques aux cheveux naturels font partie intégrante du bien-être et donc de la guérison des malades", conclut Haim Erenthal.