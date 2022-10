Israël : les soldats voteront dans 710 bureaux de vote dont 29% pour la 1ère fois

Certains soldats ont commencé à voter dimanche

Les soldats de l'armée israélienne voteront lors des élections de mardi dans 710 bureaux de vote situés dans des bases et postes militaires à travers le pays.

Le bureau de vote le plus au nord se trouvera au poste d'observation d'Astra, au sommet du Mont Hermon, et le plus au sud au poste de Taba, près du poste frontière avec l'Égypte.

Environ 22 % des bureaux ont été ouverts plus tôt, ce qui a permis à certains soldats de commencer à voter dimanche.

L'armée israélienne dit s'attendre à ce que le plus grand nombre de votes ait lieu à Ir Habahadim (Camp Ariel Sharon) - la "ville" des bases d'entraînement de l'armée - dans le désert du Néguev, et à Kiryah, le quartier général de l'armée à Tel Aviv.

Selon l'armée israélienne, environ 3 000 soldats feront partie du personnel des bureaux de vote et environ 29 % des soldats votent pour la première fois.

Les soldats israéliens sont appelés à partir de 18 ans, ce qui est également l'âge minimum requis pour voter.