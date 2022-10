Israël : petits arrangements avec l'élevage du porc

Plus de 200 000 cochons sont abattus chaque année en Israël

La consommation de porc est strictement interdite dans le judaïsme qui le considère comme impur.

Il est également affublé d’une très mauvaise réputation car on le dit porteur de certaines maladies.

Pour ces raisons, une loi datant de 1962 interdit formellement l’élevage, la détention et l’abattage des cochons en Israël, à l’exception de certains endroits.

Mais en pratique, cette loi n’empêche pas l’existence dans le pays d’une industrie porcine. Elle limite seulement les localités susceptibles d’accueillir des élevages, qui existent principalement dans des villes ou villages à majorité chrétienne.

Une pratique que beaucoup considèrent comme une hérésie en terre sainte. Dans les années 80, certains ont bien tenté d’exercer des pressions pour faire modifier cette loi, afin que l’interdiction d’élevage et de vente de porc devienne totale dans le pays. Mais sans succès.

Ainsi, tandis que l’industrie porcine était presque clandestine dans les années 90, le cochon s’est depuis répandu en Israël, sous l’impulsion de l’immigration venue des pays d’ex-Union soviétique et d’une Cour suprême plus progressiste.

Si bien que plus de 200 000 cochons sont abattus chaque année en Israël.

Mais si l’industrie porcine est décriée, c’est aussi parce que les conditions d’élevage de porcs sont dénoncées comme très mauvaises par les associations de défense des animaux.

« Les porcs sont enfermés dans des boxes surpeuplés et surchauffés. Ils en deviennent fous. L’intelligence des cochons est réelle, elle est même comparable à celle d’un enfant de trois ans. Ils sont en plus élevés sur des surfaces en béton, alors que leur nature veut qu’ils vivent dans l’herbe et y creusent des trous. Et lorsqu’ils vivent dans de mauvaises conditions, ils développent des pathologies », explique Erez Wohl, conseiller juridique de l’association de défense des animaux «Tnou Lihyot lahayot.

Il y a quelques mois, des archéologues de l’Autorité des antiquités israélienne ont fait une découverte étonnante à Jérusalem : un squelette de porc vieux de 2 700 ans dans la Cité de David, à quelques dizaines de mètres du mont du Temple, laissant penser que si la consommation de cochon n’était alors pas répandue, elle n’en existait pas moins.