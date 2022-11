Les Israéliens votent et font chauffer leur carte de crédit

À midi, les dépenses totales des Israéliens avec leur carte de crédit atteignaient 397,49 millions de shekels

Électeurs et acheteurs, les Israéliens profitent de ce jour spécial pour effectuer leurs achats. Les données de la SBA (services bancaires automatisés) indiquent ce mardi matin une forte augmentation du volume d'achats par carte de crédit.

Entre 7 h et 12 h, il y a eu une augmentation de 38 % des dépenses en cartes de crédit par rapport aux élections de 2021. Les dépenses totales ont atteint 397,49 millions de shekels (près de 114 millions d'euros) contre 287,93 millions de shekels en mars 2021.

Même par rapport aux systèmes électoraux précédents, des chiffres de dépenses inférieurs ont été enregistrés pendant ces heures : lors des élections pour la 23e Knesset le 2 mars 2020, les dépenses totales ont atteint 203,51 millions de shekels, lors des élections pour la 22e Knesset, le 17 septembre, 2019, les dépenses ont atteint 227,51 millions de shekels, et enfin lors des élections à la 21e Knesset le 19 avril 2019, les dépenses des ménages ont atteint 197,77 millions de shekels.

"Le montant des dépenses pendant les heures du matin est également supérieur à l'activité des derniers vendredis", a déclaré le service bancaire.

"Le bond des dépenses par rapport à la dernière élection, qui a eu lieu il y a un an et demi, reflète la croissance continue dans l'utilisation des cartes de crédit et des portefeuilles numériques comme moyens de paiement pratiques et courants pour les Israéliens. De plus, il est possible que la pluie dans l'après-midi ait encouragé les Israéliens à sortir plus le matin".