Elections en Israël : "Rien n'est fini" tant que le dernier vote n'a pas été compté (Lapid)

"Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter"

Le Premier ministre sortant et chef du parti Yesh Atid, Yaïr Lapid, s'est exprimé mercredi au parc des expositions de Tel-Aviv devant les ministres, les députés et les militants. "Un million de citoyens se sont rendus aux urnes et ont déclaré croire en l'avenir et au pouvoir du changement - l'élection ne se terminera qu'au dernier bulletin de vote", a déclaré Lapid.

"Jusqu'à ce que le dernier bulletin de vote ne soit comptabilisé, rien n'est joué. Nous attendrons les données définitives. Je suis venu ici ce soir pour vous remercier du fond du cœur. Yesh Atid a obtenu un résultat extraordinaire. Près d'un million de citoyens israéliens nous ont choisi. Nous avons apporté un nombre sans précédent de mandats et maintenu le partenariat dans le bloc", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a poursuivi son allocution en réprimandant le bloc d'opposition : "Un million de citoyens se sont rendus aux urnes et désirent une politique qui ne soit pas basée sur la haine et l'incitation. Ils veulent savoir que leur gouvernement représente des valeurs démocratiques de liberté et d'égalité. Ce que nous avons commencé doit être poursuivi, en un an et demi, il y avait un gouvernement de gens décents et honnêtes qui travaillaient dur".

"Nous avons mis en place un gouvernement qui a tout fait pour faire baisser le coût de la vie, n'a pas eu peur un seul instant d'agir contre nos ennemis, et a surtout compris que le rôle du gouvernement est de panser les plaies de la société israélienne. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter - chaque citoyen religieux ou laïc de gauche ou de droite, devrait savoir ce soir que nous continuerons, afin qu'Israël soit un État juif et démocratique, libéral et progressiste", a-t-il souligné.

"Ce changement est inévitable, il peut être retardé mais on ne peut pas l'arrêter", a-t-il conclu.

Le parti Likoud de l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé en tête des législatives israéliennes selon des sondages mercredi à la sortie des urnes, mais l'incertitude demeure sur sa capacité à rallier une majorité avec ses alliés des partis religieux et de l'extrême droite.