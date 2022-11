Israël lutte contre les décharges illégales à l'aide de drones

"Les déchets peuvent être recyclés à moindre coût tout en réduisant les dommages environnementaux"

Des chercheurs de l'université israélienne de Tel Aviv ont déclaré que les résultats d'une nouvelle étude pourraient permettre à l'État juif d'économiser plus de 56,6 millions de dollars grâce à la cartographie par drones des décharges illégales de déchets de construction.

Dans l'étude pilote, les chercheurs ont évalué la quantité et le contenu des déchets de construction déversés sur des sites non autorisés et ont constaté qu'il était possible de recycler une quantité importante de déchets grâce à la cartographie aérienne.

Publiée dans la revue internationale Remote Sensing et dirigée par le Dr Vered Blass et le doctorant Adi Mager de l'école Porter de l'environnement et des sciences de la terre de la TAU, l'étude comprenait la cartographie aérienne de quatre décharges illégales dans le nord d'Israël.

"En intégrant les technologies de cartographie aérienne existantes aux modèles économico-environnementaux, nous pouvons promouvoir le recyclage des déchets illégaux et économiser les fonds publics", a déclaré le Dr Blass.

"Au lieu de payer des frais de mise en décharge et de polluer le sol, les déchets peuvent être recyclés à moindre coût tout en réduisant les dommages environnementaux", a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont noté que la situation actuelle pose un grave problème aux autorités locales, qui ne peuvent pas gérer l'ampleur des décharges sauvages et sont donc obligées de traiter le danger environnemental à leurs propres frais.

Lorsqu'une décharge illégale est identifiée, les autorités prennent en charge le processus complexe et coûteux de collecte et de transport des déchets vers une installation de traitement autorisée avant de nettoyer le sol contaminé.

"Cette étude permettra aux autorités locales de mieux appréhender les quantités et les qualités des déchets, ainsi que les coûts associés aux nettoyages nécessaires", a déclaré Mager.