Les dirigeants des Accords d'Abraham réunis pour une coopération régionale en matière de santé

"L'innovation en matière de soins de santé est une passerelle pour la paix"

Le Sheba Medical Center, le plus grand centre médical d'Israël a conclu son sommet mondial Future of Health (FOH), qui réunit des innovateurs du secteur de la santé du monde entier pour discuter de la manière d'accroître la coopération mondiale afin de révolutionner l'avenir de la médecine.

Axé sur l'accès équitable aux soins de santé, le big data, la prise de décision clinique, et la coopération mondiale, le sommet FOH réunit des innovateurs, des universitaires, des startups, des PDG, des représentants de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux, des investisseurs, des décideurs étrangers et des ambassadeurs. Le sommet comprend des discussions de haut niveau et des présentations de leaders mondiaux de la santé, des technologies médicales et des politiques publiques.

"En tant que leaders mondiaux de la santé, nous devons créer, concevoir, planifier et rêver l'avenir pour nous-mêmes. Je suis fier que cette année, nos amis, partenaires et frères de Bahreïn, des Émirats et du Maroc partagent avec nous la conception de cet avenir", a déclaré le professeur Yitshak Kreiss, directeur général du Sheba Medical Center.

"Après le grand succès des accords d'Abraham, ce type de coopération est la prochaine étape de la paix. L'innovation en matière de soins de santé est une passerelle pour cela."

Depuis la signature des accords d'Abraham en août 2020, le Sheba Medical Center a joué un rôle déterminant dans la solidification des relations et de la collaboration avec les pays du Golfe pour faire progresser les soins médicaux et la recherche.

Sheba s'est associé aux plus grands hôpitaux de Bahreïn dans le cadre d'initiatives de recherche et a signé un protocole d'accord avec le département de la santé d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en vue de développer de meilleurs services de santé.

"Nous devons approfondir et renforcer nos relations avec les pays avec lesquels nous entretenons déjà des relations. Les accords d'Abraham nous donnent l'occasion de créer un centre mondial d'innovation en matière de soins de santé", a déclaré l'ambassadeur américain en Israël, Thomas Nides. "En tant que personne qui se soucie profondément de la diplomatie et de faire tomber les murs - les soins de santé peuvent être la principale méthode de collaboration et d'innovation mondiales."