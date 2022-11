Israël : le conseiller à la sécurité nationale Eyal Hulta démissionne

M. Hulta a occupé différents postes durant plus de 20 ans au sein du Mossad

Le conseiller à la sécurité nationale en Israël Eyal Hulta a informé le Premier ministre Yair Lapid qu'il mettrait fin à ses fonctions à la fin du mandat du gouvernement.

Hulta a dit à Lapid qu'il aiderait à recruter son remplaçant au besoin, et deux noms ont déjà été proposés comme candidats pour son remplacement : Ron Dermer, un associé du chef du Likoud Benyamin Netanyahou et ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et le général de division Eyal Zamir, qui était le secrétaire militaire du gouvernement Netanyahou.

Hulta avait été nommé par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett il y a seulement un an et demi environ, en avril de l'année dernière. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'institution, dont celui de chef du département de planification stratégique et politique et de chef du département de la technologie.

M. Hulta a occupé différents postes durant plus de 20 ans au sein du Mossad.

Eyal Hulta est titulaire d'un doctorat en physique de l'Université de Tel Aviv et d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Harvard.