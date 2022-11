Israël : Benyamin Netanyahou va tenir des consultations avec les dirigeants du bloc de droite

Benyamin Netanyahou doit également rencontrer les dirigeants du parti Union pour l'Etat de Benny Gantz

Benyamin Netanyahou a convié les dirigeants des partis formant le bloc de droite à des entretiens individuels dimanche à Jérusalem, a indiqué le bureau du chef du Likoud.

Avant même d'avoir été désigné par le président de l'Etat pour former une coalition, Benyamin Netanyahou prend donc les devants et tiendra des consultations qualifiées par le bloc de "non officielles" en vue de former le prochain gouvernement.

La rencontre du chef du Likoud avec Itamar Ben-Gvir, dirigeant du parti Sionisme religieux, sera toutefois ajournée, celui-ci étant actuellement en vacances.

Le bureau de Benyamin Netanyahou a par ailleurs indiqué que ce dernier rencontrerait lundi les têtes de liste du parti de Benny Gantz, Union pour l'Etat.

Le bloc de droite dirigé par le chef du Likoud est le grand vainqueur des élections du 1er novembre, avec 64 sièges remportés sur les 120 que compte la Knesset.