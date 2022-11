Mont du Temple : "Autoriser les prières juives conduirait à la guerre", prévient Mansour Abbas

"Nous avons vu combien d'escalades ont été déclenchées par des provocations à la mosquée Al Aqsa"

Autoriser la prière juive sur le mont du Temple à Jérusalem "conduirait à la guerre", a déclaré jeudi le chef du parti Raam, Mansour Abbas, dans un avertissement au nouveau gouvernement israélien.

Dans une interview accordée à Channel 12, Mansour Abbas s'est dit "inquiet" au sujet du nouveau gouvernement, alors que celui-ci devrait être formé par le chef du Likoud Benyamin Netanyahou et devrait être notamment composé de membres d'extrême droite.

"Ne soyons pas naïfs", a dit Mansour Abbas, dont le parti islamiste était une composante essentielle de la coalition sortante, d'abord dirigée par Naftali Bennett avant que Yair Lapid ne lui succède. "Lorsqu'il s'agit du sujet hautement sensible des lieux saints, les esprits des gens cessent de fonctionner et les sentiments religieux prennent le dessus", a-t- il poursuivi.

"Nous avons vu combien d'escalades ont été déclenchées par des provocations à la mosquée Al Aqsa", a-t-il encore dit.

Le mont du Temple est le site le plus sacré du judaïsme et le troisième site le plus sacré de l'islam. Dans le cadre d'un accord avec l'État juif, le complexe est géré par la Jordanie - à qui Israël a repris la Vieille ville et le reste de Jérusalem-Est en 1967.

Israël a accepté depuis lors de maintenir le statu quo sur le mont du Temple, impliquant que les Juifs soient autorisés à visiter le site sous la surveillance de la police mais pas à y prier. Cependant, ces dernières années, de plus en plus de pèlerins juifs se rendent sur le lieu saint et les autorités ferment régulièrement les yeux sur les prières juives.

Les musulmans expriment leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une tentative israélienne de contrôler le site, bien que Benyamin Netanyahou ait cherché à les rassuré en appelant cette semaine au maintien du statu quo.