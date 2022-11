Tamara Rogers a dit vouloir se convertir au judaïsme après avoir découvert qu'elle avait des origines juives

Tamara Rogers, une influenceuse et mannequin pour adolescents au Chili, a été la cible d'un torrent de messages antisémites sur internet, après qu'elle a annoncé son intention de se convertir au judaïsme à la suite de la découverte des racines juives de son père.

Cette décision lui a notamment coûté 15 000 followers sur son compte Instagram.

Cela n'a toutefois pas incité le mannequin de 19 ans à revenir en arrière et à renoncer à visiter Israël.

"Chaque fois que je télécharge des images d'Israël, je reçois des commentaires blessants et je perds des followers sur Instagram", a-t-elle affirmé.

"Cela ne m'affecte pas. Je reste fidèle à ma vérité. Si quelqu'un me demande si je regrette la décision de me convertir et de visiter Israël, je dirais non", a ajouté la jeune femme.

Tamara Rogers a découvert ses origines juives après avoir visité le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Elle est ensuite venue en Israël avec d'autres jeunes juifs du monde entier dans le cadre d'un voyage organisé de l'organisation "Israeli experience".

Cette visite lui a permis d'acquérir des outils pour défendre la position israélienne dans le cas où elle devrait en débattre.

"C'est une bataille pour la conscience. Je contribue à représenter Israël en ligne, et j'estime que c'est un privilège", a-t-elle affirmé.

L'influenceuse est actuellement bénévole à Hazerim, un kibboutz dans le sud d'Israël, et va rentrer chez elle, au Chili, dans quelques jours.

Amos Hermon, le président de "Israeli Expérience" a affirmé que les abus en ligne qui ont suivi la visite du jeune mannequin en Israël ne l'ont pas surpris.

"Le phénomène des jeunes juifs qui arrivent ici et subissent des abus en ligne est malheureusement issu de l'antisémitisme. Ici, ils reçoivent les outils adéquats pour faire face au retour de bâton sur les réseaux sociaux et les différents campus universitaires de la part des mouvements qui visent à boycotter Israël."