Israël : renforcement policier prévu dans la section égalitaire du mur Occidental

Des violences avaient eu lieu sur le site l'été dernier

La police de Jérusalem a accepté de renforcer la sécurité dans la section égalitaire du mur Occidental à la suite de violentes manifestations sur le site cet été, a déclaré dimanche un haut responsable de l'Agence juive au Conseil des gouverneurs de l'organisation.

À la suite d'une réunion entre des responsables de l'Agence juive et de la police de Jérusalem, celle-ci a accepté de déployer cinq officiers dans la section égalitaire au début de chaque mois juif, une fête connue sous le nom de Rosh Hodesh. Le groupe d'activistes des droits religieux Women of the Wall (Femmes du Mur) organise en effet ces jours-là des prières au mur Occidental, qui se heurtent à des contre-manifestations généralement violentes.

En outre, la police a accepté d'installer une caméra de sécurité dans la section égalitaire pour permettre aux agents de surveiller plus facilement ce qui s'y passe.

Fin juin, un groupe d'extrémistes orthodoxes était entré dans la section égalitaire et avait perturbé un certain nombre de cérémonies de bar mitzvot et de bat mitzvot qui s'y déroulaient, sifflant pour étouffer les prières, qualifiant les fidèles de "chrétiens" et "nazis" et déchirant les livres de prière.

La police, qui était sur les lieux, avait largement laissé faire, n'intervenant qu'en cas de violence physique.

En réponse à cet incident, le Conseil des gouverneurs de l'Agence juive avait adopté une résolution qualifiant les incidents de "méprisables" et exigeant que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des visiteurs de la section égalitaire, également connue sous le nom d'Ezrat Yisrael ou Arche de Robinson.

Le président de l'Agence juive, Doron Almog, a souligné que l'amélioration immédiate de la sécurité du site n'était qu'une partie des plans de l'Agence juive pour la section égalitaire. L'organisation est en effet toujours officiellement engagée à pousser le gouvernement à mettre en œuvre le fameux compromis autour du mur Occidental, qui donnerait notamment le contrôle total de la section égalitaire aux confessions non orthodoxes.

A l'heure actuelle, c'est le grand rabbin ultraorthodoxe du Mur Occidental qui en a l'autorité officielle.

"La question d'Ezrat Yisrael est très importante pour nous, car elle représente la mosaïque du peuple juif de manière égale", a déclaré Doron Almog.

Le compromis autour du mur occidental a été approuvé par le gouvernement en 2016 avant d'être mis en raison de l'opposition des ultraorthodoxes qui faisaient alors partie du gouvernement. Il est également peu probable que l'accord soit mis en œuvre sous le prochain gouvernement israélien, qui devrait être la coalition la plus orthodoxe de l'histoire du pays.