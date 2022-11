Israël : "Le résultat des urnes ne signifie pas que le pays va à sa perte", déclare Isaac Herzog

Isaac Herzog a appelé le bloc religieux de droite à traiter la coalition sortante "avec respect"

Prenant la parole à l'occasion de la cérémonie officielle marquant l'anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Itshak Rabin, le président Isaac Herzog a appelé le bloc religieux de droite, grand vainqueur des élections législatives, à traiter la coalition sortante avec "respect".

"Embrassez vos frères et sœurs de l'autre côté. Soyez attentif à leurs besoins, leurs douleurs, leurs rêves. N'oubliez pas : les élections en Israël ne sont pas un jeu à somme nulle. N'ayez pas peur de faire des compromis, pour éviter les fractures et les divisions entre nous", a dit le président.

Ces remarques interviennent alors que l'un des principaux ministres pressentis au sein du prochain gouvernement devrait être le dirigeant d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui avait été l'un des plus violents opposants aux accords d'Oslo promus par Rabin.

Itshak Herzog a ensuite lancé un appel aux partisans du dernier gouvernement, aux Juifs de l'étranger et à toutes les personnes inquiètes de l'action de la prochaine coalition.

"Ce n'est pas la fin du pays. La décision des urnes doit être respectée", a-t-il dit. "Nous sommes tous attachés au sort de l'État d'Israël. Nous sommes tous attachés à ses contours fondamentaux en tant qu'État juif et démocratique, au maintien de l'État de droit et des droits humains et civils, au respect de tous les groupes minoritaires", a déclaré Isaac Herzog.

Israël commémore ce dimanche le 27e anniversaire - selon le calendrier hébraïque - de la mort d'Itshak Rabin, assassiné le 4 novembre 1995.