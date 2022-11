Israël : Bezalel Smotrich accuse le Shin Bet d'avoir "encouragé" le meurtre de Itshak Rabin

"Itshak Rabin était un Premier ministre qui a conduit au processus destructeur des accords d'Oslo"

S'exprimant lors de la cérémonie marquant l'anniversaire de l'assassinat de Itshak Rabin, le dirigeant du parti Sionisme religieux Bezalel Smotrich a qualifié les accords d'Oslo de "processus destructeur", et a défendu la liberté d'exprimer son désaccord face à l'action d'un gouvernement.

"Itshak Rabin était un Premier ministre qui a conduit un processus destructeur dont les signes sont encore évidents aujourd'hui sous la forme des accords d'Oslo. Nous sommes autorisés à le dire aujourd'hui", a déclaré Bezalel Smotrich.

"Nous vivons dans un pays démocratique où il est permis d'exprimer son opposition à voix haute contre les actions du gouvernement. C'est la pierre angulaire de la démocratie israélienne. Il est permis de manifester, permis de crier, et il est également autorisé de dire des mots durs, sans que ceux-ci soient forcément une incitation", a-t-il poursuivi.

Pointant ensuite les défaillances du renseignement intérieur qui a, selon lui, échoué à protéger Itshak Rabin, Bezalel Smotrich est allé jusqu'à accuser certaines "manipulations" Shin Bet d'avoir "encouragé le meurtrier".

"Ceux qui n'ont pas réussi à protéger le Premier ministre Yitzhak Rabin contre Ygal Amir, son ignoble meurtrier, ne sont ni les gens de droite, ni les sionistes religieux, ni les colons qui ont légitimement protesté contre la politique du gouvernement qu'il dirigeait, mais les services de sécurité. Ceux-ci ont non seulement échoué à le protéger, mais ont également usé de manipulations irresponsables - qui à ce jour n'ont pas été pleinement exposées - pour encourager le meurtrier à exécuter son plan", a-t-il ajouté.

Se tournant ensuite vers la famille Rabin présente au Parlement, Bezalel Smotrich a enfin appelé à l'unité.

"Je vous le demande 27 ans plus tard, soyons partenaires en ce jour. Cherchons le message commun qui peut unir tout le peuple d'Israël, gens de gauche et de droite, laïc et religieux, habitants de Tel-Aviv et habitants de Kedumim. Ne laissons personne transformer le jour du souvenir de ce meurtre en un jour d'exploitation cynique et de confrontation politique, cherchons à fédérer, a-t-il dit.

"Nous avons le droit d'être en désaccord et nous avons le droit de nous battre pour nos croyances et nos valeurs. Mais nous ne devons en aucun cas lever la main les uns sur les autres. Avec l'assassinat d'un Premier ministre, une ligne rouge a été franchie et ne doit plus jamais l'être", a-t-il conclu.