Israël : Benyamin Netanyahou appelle les députés "à travailler ensemble" pour le bien du pays

"Nous devons savoir sur quoi nous mettre d'accord"

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, sur le point de devenir le prochain Premier ministre d'Israël après que son bloc conservateur a réussi à obtenir une solide majorité à la Knesset lors des élections, a appelé dimanche ses collègues députés à mettre fin aux querelles partisanes et à s'unir pour servir le peuple d'Israël.

"Les élections et ses discordes entre partis sont terminées. Nous devons maintenant sortir des tranchées et travailler ensemble", a-t-il dit, s'exprimant lors de l'événement commémoratif officiel de la Knesset marquant les 27 ans de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Itzhak Rabin.

"Les différences ne disparaîtront pas, et c'est bien. Nous avons de profonds désaccords sur plusieurs questions, qui doivent être traitées de manière responsable. C'est normal de discuter, nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais dans le même temps, nous devons aussi savoir sur quoi nous mettre d'accord", a poursuivi le chef du Likoud.

"Je ne cache pas mes divergences avec le Premier ministre Itzhak Rabin. J'ai mis en garde contre les dangers inhérents à la cession de terres aux Palestiniens, j'étais fidèle à ma vérité et à mes convictions, comme Rabin était fidèle aux siennes", a ajouté Netanyahou, faisant référence aux accords d'Oslo.

Le dirigeant du bloc de droite s'est également réengagé à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et à assurer la sécurité du pays.

"Israël doit rester fort. Bien qu'il n'y ait toujours pas d'accord permanent avec les Palestiniens et qu'il n'y ait personne en vue avec qui discuter - principalement à cause de l'intransigeance palestinienne - l'État juif doit garantir la sécurité d'Israël dans son ensemble", a-t-il dit.

Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid, qui s'est exprimé avant Netanyahou, a déclaré dans son discours que "Rabin comprenait l'usage de la force" pour assurer la sécurité du pays.

"Il a combattu toute sa vie et a été le chef d'état-major de Tsahal pendant la guerre des Six jours. Il savait que la force de l'État d'Israël devait reposer sur des fondations réelles et solides", a dit le chef de Yesh Atid.

"Le vieil adage dit que l''on peut tuer un homme mais pas ses idées". Mais ce n'est pas vrai, vous pouvez aussi tuer une idée. Perpétuer la perception de la force qu'avait Rabin dépend de nous et de ce que nous ferons dans dans les années à venir. Si Israël abandonne l'Etat de droit et nos liens avec la communauté internationale et abandonne complètement sa foi en la paix, Israël deviendra faible et les idées de Rabin seront enterrées avec lui", a averti le Premier ministre.

Lors de sa prise de parole, le ministre de la Défense Benny Gantz a évoqué l'atmosphère publique tendue qui a précédé l'assassinat de Rabin, rappelant comment il avait été traité de "meurtrier" par des Israéliens lors d'une visite au mur Occidental la semaine dernière.

«Ce sont exactement les mêmes épithètes lancées à Rabin il y a 27 ans. Ceci est un petit rappel. Un rappel du lien distinct et inextricable entre les paroles et les actes. J'ai peur pour ce pays. Parce qu'en fin de compte, les mots mènent aux actes. Ils ont mené à des actes dans le passé et y mèneront aussi à l'avenir", a déclaré Benny Gantz.